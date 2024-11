Se desarrolló el foro de Energías de la Educación Técnica Profesional

Se llevó adelante en Río Grande el Primer Foro Provincial de Energías de la Educación Técnica Profesional: “La ETP y el Futuro Energético de la Provincia.

Este foro se generó como un espacio de participación en el que los diferentes actores de lo público y privado se reunieron para analizar y presentar los perfiles profesionales existentes, discutir la posibilidad de modificar y crear una familia de perfiles profesionales del sector energético a largo, mediano y a corto plazo para la ETP, principalmente para los sectores de Hidrocarburos y Energías Renovables y armar los diseños curriculares en función del desarrollo de la matriz productiva.

Encabezó el acto de apertura el ministro de Educación de la provincia, Pablo López Silva, acompañado de la ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, el ministro de Energía Alejandro Aguirre, la presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino y el director Provincial de Educación Técnica, Carlos Iglesias, acompañados de manera virtual por el secretario del CONETyP, Fernando Tascón. Asimismo acompañaron este encuentro miembros de instituciones educativas de la modalidad técnico profesional, tanto de nivel secundario como de formación profesional, terciarios y universitarios, como también sindicatos del sector industrial.

“Desde el Ministerio de Educación, con el acompañamiento de nuestro Gobernador, estamos planteando una transformación del sistema educativo que involucre no solo a estudiantes y docentes, sino también a toda la comunidad de Tierra del Fuego” destacó el ministro López Silva y agregó “tenemos una función fundamental que tiene que ver con formar estudiantes para el mundo del trabajo y para eso necesitamos conocer de primera mano cuáles son los perfiles que hoy nuestra provincia necesita, para que nosotros desde el sistema educativo podamos ofrecer esas herramientas para el desarrollo de la matriz productiva de la provincia”.

Asimismo López Silva comentó que “estamos trabajando con el Colegio Soberanía Nacional para poder convertirlo en una escuela técnica, para que pueda formar en hidrocarburos y energías renovables. Es un gran paso que va a necesitar el acompañamiento de todos”.

Por su parte, el director Provincial de Educación Técnica, Carlos Iglesias, señaló que “es importantísimo que entre todos pensemos cómo educación, trabajo y producción puedan ayudar a construir una matriz productiva que sea valiosa, con una mirada importante hacia el futuro que incluya a todas las personas que vivan en Tierra del Fuego”.

“Todos los años tenemos muchos egresados de Maestro Mayor de Obra y a esos chicos no les damos la posibilidad de continuar una carrera superior, porque el que no puede estudiar en otro lado se tiene que quedar en la provincia y es importante que desde aquí podamos construir esta familia de carrera”, agregó Iglesias.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, señaló que “desde el Ministerio de Educación se esté proponiendo una reforma educativa tiene que ver con preparar desde muy temprana edad a nuestros ciudadanos con los perfiles necesarios para sumarse al mundo del trabajo, con muchas más herramientas, más contundentes, más fortalecidos”.

Finalmente, la presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino, mencionó que “es una decisión política invertir en más educación para el trabajo, para que los sectores productivos se desarrollen y no tengan que importar los recursos humanos desde otros lugares. Esto significa invertir presupuesto, tomar definiciones sólidas, fuertes, acompañadas por los sectores”.

“Tenemos mucho desarrollo en electrónica, pero la provincia nunca propuso formar para la electrónica”, comentó Cubino y expresó que “las escuelas secundarias de nuestra provincia no tienen orientación en electrónica, no hubo tecnicaturas vinculadas a esa industria, por eso queremos reforzar aquello que no hemos mirado y tomar decisiones acompañando esos desafíos que tienen los procesos productivos”.