Melella pidió a los libertarios que gestionen la remisión de fondos a la provincia por parte de la Nación

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, realizó un fuerte llamado a los legisladores de La Libertad Avanza, pidiendo su colaboración para gestionar la llegada de fondos necesarios que permitan estabilizar el servicio de energía eléctrica en Ushuaia. Durante una conferencia de prensa posterior al acto por el Día de la Defensa Civil, Melella enfatizó la urgencia de que el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, ejecute los recursos prometidos a la provincia.

“Los fondos del convenio firmado con la Nación aún no han sido enviados, y es crucial que lleguen para poder llevar a cabo proyectos necesarios para nuestra comunidad”, subrayó Melella, refiriéndose a los retrasos en la ejecución de los fondos del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), que la provincia ha estado solicitando desde hace más de un año.

El mandatario provincial reconoció que recientemente se han producido cortes de energía en la capital fueguina, pero aclaró que dos de esos incidentes fueron programados y debidos a la renovación de una central eléctrica obsoleta.

No obstante, un tercer corte, que se produjo el sábado, fue resultado de un problema técnico. “Esto no es porque no logramos gestionar mejores equipos, sino que estamos esperando los fondos para poder renovar nuestro sistema”, explicó Melella.

Las declaraciones del gobernador llegan en un clima tenso, agravado por la reciente solicitud del diputado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Pauli, para que Melella renunciara, así como la propuesta del legislador Agustín Coto de privatizar la Dirección Provincial de Energía.

Ante esto, Melella insistió en que, aunque entiende las diferencias políticas, es fundamental trabajar juntos para resolver problemas críticos, como el suministro eléctrico, que afecta directamente a los ciudadanos.

Melella también mencionó que, a pesar de los anuncios de autoridades nacionales junto a referentes de su partido en agosto pasado sobre el desembolso de fondos de CAF (Créditos de la Argentina Federal), estos aún no han avanzado.

“Estamos pidiendo a la Nación que se apliquen en uno de los proyectos de la provincia, pero hace tiempo que estos fondos están guardados y necesitamos que se ejecuten urgentemente”, reiteró el gobernador.

En un momento de la conferencia, Melella lamentó que “cuando se habla con tanta ligereza, sin conocimiento, tienen que trabajar más que nos ayuden a destrabar los fondos de la Nación que están ahí guardados”, refiriéndose especialmente a la crítica política que recibe.

También hizo un llamado directo sobre la situación de los 136 mil millones de pesos del FAM, sugiriendo que debería preguntarse a los responsables de la Nación sobre el uso de esos fondos.