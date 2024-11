Lapadula destacó el gesto del Gobierno de retirar quita de recursos a los municipios

El tratamiento del proyecto de Presupuesto provincial en Tierra del Fuego fue eje de intensos debates en la Legislatura durante la última semana, con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Francisco De Vita.

En este marco, el legislador provincial Matías Lapadula, del partido Provincia Grande, expresó por ((La 97)) Radio Fueguina su satisfacción por una de las modificaciones clave realizadas al proyecto original, mediante la cual se retira un artículo que generaba preocupación en los municipios por su impacto en los recursos coparticipables.

“La presentación estuvo a cargo del ministro Francisco De Vita, quien explicó las modificaciones realizadas en particular, además de abordar el pedido de los municipios y las observaciones que hice respecto al recorte de fondos”, señaló Lapadula.

Según el legislador, el funcionario cumplió con su compromiso de eliminar el artículo que ampliaba del 7% al 20% el Fondo para Prestaciones Prioritarias, lo que hubiese representado una quita de alrededor de 10.000 millones de pesos para los municipios. “Creíamos que era necesario para continuar con el análisis del presupuesto y que finalmente pueda tener esta herramienta el Gobierno para la gestión del año que viene”, agregó.

El Fondo para Prestaciones Prioritarias, creado para cubrir necesidades específicas bajo la responsabilidad de la provincia, se financia mediante deducciones de la masa coparticipable, lo que afecta directamente a los recursos municipales. “En este caso en particular me parecía muchísimo porque ya se le estaba restando el 7% y llevarlo al 20%, casi multiplicar por tres esa quita de recursos”, subrayó Lapadula, quien celebró la decisión de retirar el artículo. “Esto es un gesto, me parece que también es tener en cuenta que realmente era mucho dinero que se le recortaba a los municipios”, destacó.

El legislador también valoró la actitud del ministro De Vita para buscar consensos dentro de la Legislatura, reconociendo que este esfuerzo es esencial para lograr la aprobación del presupuesto. “Buscar esos consensos significa escuchar a quienes tenemos una opinión distinta y planteamos esas diferencias”, comentó.

Sin embargo, lamentó la ausencia del ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, en la primera jornada de exposición. “Por distintas razones no pudo asistir y había varias preguntas de carácter político que nos hubiese gustado que esté para contestarlas”, indicó.

Entre los temas que generan inquietud, Lapadula mencionó el caso del impuesto inmobiliario, cuya recaudación, según lo presentado en el presupuesto, quedaría a cargo del gobierno provincial, quitándosela a los municipios. “Es una ley que se viene prorrogando hace tiempo y cuando pregunté al ministro de Economía, dijo que eso era una cuestión política, seguramente, que se tendría que trabajar entre el gobernador y los intendentes. Claramente es una cuestión política y necesitamos la respuesta política”, sostuvo.

La discusión en torno al presupuesto provincial sigue avanzando en la Legislatura, con múltiples planteos que revelan posiciones y demandas. Para Matías Lapadula, el gesto del Ejecutivo al retirar el artículo conflictivo permite encaminar el debate hacia un consenso más amplio, sobre todo respecto de cuestiones que afectan directamente la autonomía y el funcionamiento de los municipios.