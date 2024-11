La provincia consiguió sus primeras medallas en Aysén

Lo más importante llegó desde el atletismo con el primer oro para la delegación que logró la atleta Renata Godoy, imponiéndose en la prueba de los 400m llanos y el bronce del lanzador Jonatan Allende que finalizó en el tercer puesto en la prueba de lanzamiento de bala.

Además, Renata Godoy logró un tiempo de 1:04:29 en 400 metros con vallas durante la competencia de la tarde.

Continuando con atletismo, cabe mencionar que Nicolás Ravassa alcanzó el 5° puesto esta tarde en lanzamiento con jabalina. En salto en largo Galo Godoy obtuvo la medalla de plata sumando otra presea para el equipo fueguino.

Por otra parte, se completó la primera jornada para el judo en estos juegos binacionales con dos medallas para la delegación fueguina; por un lado, Angelina González logró el segundo puesto en la categoría hasta 54 kilos y Morena Flores llegó al tercer puesto en la categoría hasta 48 kilos. Este miércoles continuarán las luchas desde las 9 de la mañana.

En tanto en el turno mañana, en Coyhaique, el seleccionado de vóley femenino perdió en sets corridos contra Bío Bío (16-25, 14-25 y 17-25) al igual que el representativo masculino frente a Aysén (20-25, 20-25 y 21-25).

En la localidad de Puerto Aysén, las representantes del básquet cedieron ante el local por 49 a 35.

En la subsede sur, desde el Fuerte Bulnes, a más de 50 de km de Punta Arenas, se largó la prueba de ruta de pelotón de la prueba 40 km para el femenino y 100 km para masculinos.

Las representantes fueguinas que compitieron son Yazmin Calvismonti y Victoria Sphan mientras mientras que el masculino son cinco los deportistas, tres culminaron últimos por la clasificación, Lucas Leppio, Nico Fernández y Mariano Medina en la carrera que llevo más de dos horas de exigencia. Sin embargo, Lucas Torres y Valentino García pudieron de mantener el ritmo del pelotón en esta gran jornada del ciclismo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LOS FUEGUINOS

Miércoles 13

09:00 Judo Fase preliminar (CER Estadio Regional)

11:00 Futbol masculino TDF vs. La Pampa (Cancha Confederación Deportiva – Punta Arenas)

11:00 Vóley masculino TDF vs Chubut (Colegio San José – Coyhaique)

11:00 Vóley femenino. TDF vs. Aysén (Gimnasio Regional – Coyhaique)

15:00 Básquet femenino TDF vs Santa Cruz (San José U,R.- Puerto Aysén)

15:00 Básquet masculino TDF vs. Aysén (Polideportivo – Puerto Aysén

16:00 Atletismo masculino y femenino

16:00 Natación (Piscina polideportivo 21 de abril)

16:00 Judo Finales – Cat 57k y 63k damas, y 66k y 73k en varones.

16:30 Futbol femenino TDF vs. Los Ríos (Cancha Gimnasio Fiscal – Punta Arenas)

18:00 Vóley masculino TDF vs. Rio Negro (Liceo Juan Pablo II – Coyhaique)

18:00 Vóley Femenino TDF vs. Magallanes (Escuela Agrícola – Coyhaique)