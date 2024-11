La mayoría de los abortos de la Provincia fueron realizados en Ushuaia

Si la gestación no supera las 12 semanas, los médicos generalistas pueden realizar este procedimiento, ya que es ambulatorio. En tanto, aquellos embarazos que superen dicho tiempo, deben ir a Ushuaia, ya que en TDF sólo 3 médicos practican la I.V.E.

«Si no hay una buena anticoncepción, el riesgo mayor es tener un embarazo no intencional, lo que da como resultado la Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E)», comenzó explicando el Médico Tocoginecólogo, Magister en Salud Materno Infantil, Dr. Jorge Farina. Referente Provincial del Programa de Salud Sexual en ((La 97)) Radio Fueguina.

Actualmente en la Provincia hay un faltante importante métodos anticonceptivos, y esta situación se produjo «desde diciembre», ya que «nación no ha enviado insumos», por lo que el Gobierno de Tierra del Fuego hace el esfuerzo de comprarlos. Sin embargo, tal como han comentado reiteradas veces a radiofueguina.com, éstos no son los suficientes para cubrir la alta demanda que hay en la Isla.

Pese a esto, el especialista dejó reflejado que una vez que se promulgó la I.V.E, en Tierra del Fuego han comenzado a realizar dicho procedimiento reiteradas veces. Al momento de explicar el procedimiento, indicó que la mayoría son ambulatorios, cuando el feto no ha superado las 12 semanas gestacionales. «A los 10 días del tratamiento, se hace una consulta, para ver si no hay nada que ponga en riesgo a la mujer. Además, se le entrega un anticonceptivo para que no tenga que volver».

Sin embargo, la disminución de la natalidad en la Provincia no es producto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, según explicó el Referente Provincial del Programa de Salud Sexual, ya que «los nacimientos han bajado en un 50% en los últimos 5 años». En este sentido, añadió que «en lo que va del 2024, en el Hospital Regional de Ushuaia hubo 240 nacimientos. No creo que lleguemos a los 300 a fin de año» evaluó el médico. Los motivos de su deducción se deben a la I.V.E y a la «mayor conciencia en la anticoncepción».

Ante la consulta de Marita Romero, conductora del programa radial «Un Gran Día», sobre cuál es la ganancia, el Dr. Farina contestó que «las políticas de salud no buscan la ganancia de nada». Asimismo, añadió que «es totalmente respetable la decisión de la mujer, en cuanto a interrumpir o continuar con el embarazo. Ella tiene tiene que decidir qué hacer. Si vienen a mi consultorio a decirme que quiere interrumpir, lo tengo que hacer«.

Al momento de indagar sobre los objetores de conciencia, en Río Grande sí existen, por lo que, aquellas que decidan realizarse un aborto, superada las 12 semanas de gestación, deben ser internadas en Ushuaia, donde sólo hay 3 médicos que practican la I.V.E.

En tanto, resaltó que «el 90%» de los casos «son ambulatorios con medicamentos», explicó que esto ocurre con las 12 semanas de embarazo. El Referente Provincial del Programa de Salud Sexual explicó que esta práctica las realizan médicos generalistas.

Asimismo, subrayó que «antes de la consulta con el ginecólogo» para llevar a cabo el procedimiento de interrumpir el embarazo, la paciente «tiene una entrevista psicosocial, con una trabajadora social y una psicóloga. Luego pasan con el generalista o van a Ushuaia. Muchas veces han decidido continuar con el embarazo», finalizó.

Interrupciones Voluntarias de Embarazo realizadas desde 2021 a 2024:

El médico Jorge Farina brindó a ((La 97)) Radio Fueguina una estadística sobre cuántos abortos se han realizado en Río Grande y en Ushuaia, desde la promulgación de la Ley, hasta la fecha.

En 2021, la capital fueguina llevó a cabo 239, mientras que en Río Grande fueron 220, dando como resultado un total de 459 abortos en total.

Asimismo, en 2022 se realizaron 497 procedimientos en total. Ushuaia superó notablemente a nuestra ciudad, ya que realizaron 342 I.V.E, mientras que en Río Grande sólo 155.

El año pasado aumentó considerablemente los procedimientos de I.V.E en la Provincia, ya que de 497, pasó a 565 en Tierra del Fuego. Detallando aún más, Ushuaia continuó superando a Río Grande, con 325, a 219, respectivamente.

Hasta junio del 2024, se practicaron 158 abortos en Tierra del Fuego. La capital fueguina y nuestra localidad estaban cabeza a cabeza, hasta mitad de año, ya que en Ushuaia se realizaron 138 I.V.E, mientras que en Río Grande fueron 120.

Nacimientos vs I.V.E

Tal como remarcó el Dr. Farina en la nota con el programa radial «Un Gran Día», los nacimientos se han reducido en un 50% en los últimos 5 años, producto de la mayor conciencia con los métodos anticonceptivos, como así también producto de la promulgación de la I.V.E en 2021.

En 2016 en el Hospital Regional de Ushuaia hubo 717 nacimientos, decayendo notablemente en 2021 a 342. En el año que se promulgó la Ley de la I.V.E se realizaron 239 procedimientos.

En tanto, hasta junio del 2024 las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo superó el número de nacimientos, con un total de 138 a 126, respectivamente.

