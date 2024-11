La discusión por la vacante en Diputados escala a nivel nacional

La discusión por la banca de Diputado Nacional , que quedara vacante después de la muerte del legislador fueguino del PRO Héctor Tito Stefani, continúa dirimiéndose en sede judicial mientras en el Congreso resuena la controversia que, desde Tierra del Fuego, se ha expandido a la política nacional.

Más allá del interés contrapuesto que enfrenta al exmopofista Ricardo Garramuño con la radical Dalila Nora, las conveniencias políticas generan posturas encontradas entre el oficialismo y la oposición en la Cámara baja.

En base a lo que ha podido trasdcender -y a lo que se desprende de las acciones- la presidencia de Diputados, en la persona de Martín Menem, junto a sus aliados pretenden tomarle la jura a Ricardo Garramuño por considerarlo un posible «aliado», mientras desde la oposición encarnada por un sector del radicalismo creen que con Nora pueden sumar un voto más a su poder de fuego.

Lo cierto es que la disputa ya está encaminada a un fallo definitivo en la Corte Suprema de la Nación, sentencia que Menem (cediendo a su posturainicial) parece dispuesto a respetar, lo que no impide que varios salgan a la palestra para ejercer presión sobre los jueces.

Esa, al menos, es la decisión del jefe del bloque radical en Diputados, Rodrigo De Loredo, quien salió a hacer declaraciones en medios nacionales, mostrando que la disputa lejos está de circunsibirse a la política provinciana de los fueguinos.

«Vamos a respetar el título de la diputada de Tierra del Fuego (sic) que lo tiene validado y que está legitimado», proclamó el cordobés, en resuelto apoyo a la abogada Dalila Nora. En ese orden «compartimos el criterio del Juez de Primera Instancia (Federico Calvete), y el del Fiscal (ante la Cámara Nacional de Apelaciones)«, se explayó, en referencia a los dos dictámenes que beneficiaban a Nora en el ámbito judicial.

Amparándose en el fallo de primera instancia dictado por el Juez Electoral Federal Federico Calvete, expresó De Loredo que «nos llama poderosamente la atención cómo la Cámara (de Diputados) inconsultamente apeló ese fallo, no es un buen proceder».

En abierta críticia a la sentencia de la Cámara Nacional Electoral, que (por dos votos contra uno) le dio la razón a Garramuño, analizó que «finalmente la Cámara resuelve en sentido contrario, pero la diputada va a plantear el recurso extraordinario”, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Enseguida, Rodrigo De Loredo volvió a arremeter contra Martín Menem y la Cámara de Diputados, recordando que «en su oportunidad, con fallo de primera instancia, propusimos en Labor Parlamentaria que tome juramento la diputada, los argumentos oficiales fue que no estando firme el fallo no podían hacerlo». «Ahora han cambiado, dan una tumba carnera (sic), cambian brutalmente el criterio y quieren proceder a tomar juramento cuando no está firme la sentencia de segunda instancia», cuestionó

«Nosotros vamos a insistir, peleando por el título de la diputada nacional mujer, que corresponde a Tierra del Fuego y que es integrante de la Unión Cívica Radical«, se plantó el jefe del bloque radical.

Consultado al respecto de si veía una irrución indebida del poder político en la contienda judicial, De Loredo fue terminante: «No tengo dudas de que es una cuestión política, que hay una doble vara y una intromisión de las autoridades de la Cámara en busca de una estrategia de acumulación política y de representación”.

Haciendo historia

Lo que hace una semana parecía resuelto a favor de Dalila Nora, ahora ha cambiado por decisión de la Cámara Nacional Electoral, que le da la razón a Ricardo Garramuño. Pero la radical no se da por vencida: presentará batalla y esta historia (posiblemente) continuará.

Recapitulemos, para retomar el hilo de la controversia. El fallecimiento del diputado del Pro Tito Stefani, sucedido el 12 de octubre pasado, pareció abrirle el camino originalmente a Garramuño para que fuera él quien completara el mandato dejado por el fallecido legislador fueguino. Porque atento a la Ley de Paridad de Género, se interpretaba que reglamentariamente había que saltear a la número dos de la lista original de 2021 de Juntos por el Cambio, para beneficiar al primer varón después de Stefani, quien era el citado Garramuño.

Pero Garramuño figuraba como primer suplente. Dalila Nora, la siguiente en la lista detrás de Stefani, reclamó para sí ese lugar argumentando que solo ella y el legislador fallecido figuraban como candidatos titulares.

Dalila Nora fue a la justicia planteando que la ley establece que ante un caso como el sucedido con Stefani, el mismo debería ser sucedido por el candidato de su mismo sexo que figure en la lista como “candidato titular”.

Basaba su reclamo en la Ley 27.412, que en su artículo 3° indica que el artículo 164 del Código Electoral Nacional establece que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido”. Y plantea que “una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior”.El juez federal fueguino Federico Calvete le dio la razón a quien figuraba segunda en la lista y promovió su reclamo a través del Movimiento de Mujeres Paritaristas de Tierra del Fuego.

Previsiblemente, Garramuño no se quedó quieto y ahora fue el que apeló. En ese marco, en la reunión de Labor Parlamentaria que antecedió a la fallida sesión convocada para tratar la semana pasada “ficha limpia”, el tema fue abordado, siendo motivo de una calurosa discusión. En la que se aclaró que nadie asumiría hasta tanto no estuviera resuelto judicialmente el tema. El radicalismo se ilusionaba con tener un miembro más, en tanto que en caso de ganar Garramuño la pulseada, formaría un bloque unipersonal, aliado al Pro, según trascendió.

Ahora bien, el fiscal federal Ramiro González consideró que de acuerdo a “la interpretación del artículo 164 de la Cámara Electoral Nacional según la cual se establece allí una regla de reemplazo que confiere prioridad a candidatos/as titulares sobre los/s suplentes, disponga que la vacante producida por el fallecimiento del diputado nacional por el Distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Sr. Héctor A. Stefani, debe ser ocupada por la Sra. Dalila Verónica Nora”.

Sin embargo, según el fallo al que accedió parlamentario.com, la Cámara Nacional Electoral resolvió que “toda vez que la regla general de sustitución establecida para supuestos como el de autos es por personas del “mismo sexo” –según el artículo 164 del Código Electoral Nacional, cuya inconstitucionalidad no fue alegada en el caso ni resulta manifiesta- corresponde que la vacante producida por el fallecimiento del diputado nacional Héctor A. Stefani sea ocupada por el candidato Ricardo Garramuño”.

Así las cosas, el fallo firmado Alberto Dalla Via, Daniel Bejas y Santiago Corcuera, más el secretario de la Cámara Hernán Goncalves Figueiredo no tuvo en cuenta la recomendación del Ministerio Público, y revocó la sentencia apelada.

Según pudo saber este medio, este fallo de la CNE lejos está de aquietar las aguas. Dalila Nora anticipó que está dispuesta a ir hasta la Corte Suprema, y cuenta con el apoyo de Rodrigo de Loredo, quien planteará que no se permita jurar a nadie hasta que no se hayan agotado todas las instancias.

