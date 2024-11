En Río Grande, 33 familias tomaron la decisión de abandonar a sus hijos

Situaciones que sobrepasan lo impensado: Una familia que, por diferentes razones, toma la decisión de abandonar a sus hijos. Niños menores de edad que quedan a la deriva, con una realidad, una vida completamente quebrada a la que estaban acostumbrados.

En Río Grande, aproximadamente 33 familias tomaron la decisión de abandonar a sus hijos, ya que por alguna situación extrema no puede educarlos. Como resultado, la Dirección de Cuidados Familiares Alternativos de la Provincia toma el caso de aquellos menores, con el fin de reubicarlos en una red primaria, la cual está conformada por algún familiar que no sean los progenitores. Sin embargo, ésta a veces no suelen ser adecuada para los pequeños que fue desvinculado de sus padres, por lo que se busca a una familia sustituta.

Esta lamentable situación fue comentada en ((La 97)) Radio Fueguina por la Licenciada en Trabajo Social, Claudia Melo, Directora General de Cuidados Familiares Alternativos de la Provincia.

En diálogo con el programa radial «Un Gran Día», indicó que el objetivo de las familias sustitutas es poder contener a los menores en situación de transitoriedad, como así también poder cobijarlos, y educarlos. Se trata de una responsabilidad sumamente difícil, ya que se debe generar un vínculo con un menor que cuenta con una realidad completamente distinta por lo que vivió.

La Licenciada Melo resaltó que estos menores de edad en reiteradas ocasiones sufrieron maltrato, violencia, desprecio y abusos, por lo que se encuentran dañados mental y físicamente, lo que aumenta el grado de trabajo que deben realizar las familias sustitutas voluntarias.

Existe un tiempo de 6 meses en que los niños separados de sus familias biológicas conviven con familias alternativas. Asimismo, Desde la Dirección General de Cuidados Familiares Alternativos de la Provincia, bajo la dirección de la Licenciada en Trabajo Social, Claudia Melo, se realizan jornadas de concientización para que más familias de Tierra del Fuego se presenten como voluntarias para cuidar a los niños.

Mientras los pequeños son educados por otras personas completamente ajenas a sus parientes biológicos, la Dirección de Cuidados Familiares Alternativos de la Provincia continúa en contacto con los progenitores del infante, con el objetivo de poder evaluar si hay un progreso en la vida de éstos, y determinar si en un futuro el menor pueda retornar a su hogar principal.

Pese a los grandes esfuerzos que realiza la Dirección, y la esperanza de los menores, el regreso a casa no es posible en casos extremos.

