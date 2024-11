Denuncian sabotaje y abandono en las Termas de Río Valdez

Vecinos de Tolhuin acusan que una castorera habría sido manipulada intencionalmente para provocar la inundación de las instalaciones del Río Valdez, en medio de un conflicto legal con la empresa responsable del lugar. En un video, que fue viralizado en redes sociales, se observa que unas personas que recorrieron el área a caballo describieron el estado de abandono y la desbordante acumulación de agua en las piletas del complejo, lo cual ha generado preocupación e indignación en la comunidad.

La falta de acción por parte de Roanmat S.R.L., que no ha realizado el desalojo en el plazo estipulado de cinco días hábiles, ha llevado al municipio de Tolhuin a tomar medidas para ejecutar el fallo judicial que exige la restitución del predio. De no resolverse, no se descarta solicitar la intervención de fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento.

El prolongado conflicto ha suscitado controversias entre los habitantes. La administración municipal sostiene que el sitio ha sido objeto de abandono durante tres décadas, sin inversión alguna para su mantenimiento, lo que afecta su estado y limita el uso público del espacio. La presunta intencionalidad en la inundación intensifica la urgencia de recuperar el predio.

El Municipio de Tolhuin ha expresado que la toma de posesión es “inminente”, aunque aún no se ha precisado una fecha específica para la intervención.

