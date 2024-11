Dejó a oscuras a la Margen Sur, tras intentar robar cables de media tensión

Pudo ser una tragedia: La Margen Sur quedó a oscuras varias horas en la noche del martes, a raíz de que una persona intentó sustraer un cable de tensión, que se encuentra en la zona del Puente Mosconi.

«Nos encontramos muy sorprendidos», expresó el jefe de la Usina, el Ingeniero Walter García, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina. Detallando un poco más el hecho, comentó que «trataron de cortar un cable que cruza el fuente con una sierra». García expresó que esta situación podría haber terminado en una desgracia, ya que la fuente es de 13.300 voltios. El autor del hecho se hizo presente en el Puente Mosconi con un sierra y un guante, ya que al momento de arribar al lugar, encontraron estos elementos.

«Si tocaron un cable de ese tipo pudo quitarle la vida, o con lesiones muy graves», por lo que el Ingeniero García evaluó que «la persona que lo intentó hacer está con secuelas». Ante esto, hicieron la denuncia pertinente de forma inmediata, y además se hicieron presentes en los centros de salud, por «si llegaban a atender a una persona con estas heridas».

En cuanto al intento de reestablecer el servicio, el jefe de la Usina explicó: «nos llevó 4hs, porque son trabajos muy complejos».

En el programa radial «Un Gran Día», indicó que el robo de cables en la ciudad es peligroso, sosteniendo que «contra esa magnitud no hay ganancia, porque es arriesgar la vida», señalando además que sólo se comercializan estos elementos de cobre, y los de la Cooperativa Eléctrica son de aluminio, por lo que sostuvo: «entiendo que la persona que lo cortó no entendía nada del tema, porque no sabía ni siquiera si estaba energizado, finalizó en ((La 97)) Radio Fueguina.

