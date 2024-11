Con una modificación clave, se fijaron los feriados y días no laborables en 2025

El año próximo tendrá un total de 19 días festivos entre inamovibles, trasladables y no laborables. Te mostramos el cronograma completo, para que planifiques con tiempo tus descansos.

A través del Decreto 1027/2024, el Gobierno confirmó qué días del 2025 serán no laborables (y no feriados, como era hasta ahora) con fines turísticos. Los llamados “feriados puente” serán 3 a lo largo del año.

Estos 3 días son declarados como “días no laborables” y no como “feriados”, por lo que queda a decisión del empleador si se trabaja o no, excepto en la Administración Pública Nacional, Bancos, Seguros y actividades afines, quienes tienen descanso obligatorio en estos días.

Estas fechas, establecidas por el ministerio del Interior, serán las siguientes:

Viernes 2 de mayo.

Viernes 15 de agosto

Viernes 21 de noviembre

El Gobierno designó tres días no laborables con fines turísticos para 2025, aunque será decisión de cada empleador otorgar o no la jornada libre a sus trabajadores. Además, las empresas no estarán obligadas a abonar esas jornadas con la paga que corresponde a un feriado nacional.

¿Cuáles son los feriados 2025?

Feriados Inamovibles

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo

Lunes y martes 3 y 4 de marzo: Carnaval

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 18 de abril: Viernes Santo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados Trasladables

– Martes 17 de junio: (Se traslada al lunes 16) Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Fines de semana largos en 2025

Este año habrá días no laborables con fines turísticos, por lo que recomendamos hablar con cada empleador para saber cuál será la política de la empresa. Quedarían 3 fines de semana largos en caso de no tener que trabajar:

Del jueves 1 hasta el Domingo 4 de mayo: Día Internacional del Trabajador.

Del viernes 15 al Domingo 17 de agosto: Paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

Del jueves 20 al Domingo 23 de noviembre: Día de la Soberanía.