Advierten sobre estafas virtuales a nombre de la DPE

Se aclaró que la DPE no envía enlaces ni códigos QR por correo electrónico, mensajes de texto o cualquier otra plataforma de comunicación, no realiza cobranzas presenciales en domicilios de los usuarios, no solicita pagos ni información personal vía WhatsApp ni a través de otras aplicaciones de mensajería.

Las autoridades señalaron que «instamos a la comunidad a estar atenta y a no proporcionar información personal o realizar pagos a través de esos medios. En caso de recibir alguna comunicación sospechosa, rogamos ponerse en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente para verificar la autenticidad de dicha comunicación».

Ante alguna urgencia y/o reclamo, comunicarse al 2901-609686