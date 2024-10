Una delegación de la UTN visita la planta de HIF en Punta Arenas

El Cónsul General de Chile en Río Grande y Tolhuin, Lic. Roberto Ruiz Piracés, destacó el intercambio entre HIF y la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional sobre hidrógeno verde, con un viaje de estudiantes y docentes para visitar la planta de producción en Magallanes. Se espera cooperación entre Chile y Argentina en este sector emergente de las energías renovables.

El viaje está previsto para este martes 1 de octubre y se estima que, entre alumnos, docentes y directivos, dicha delegación sea de unas 40 personas.

“HIF estuvo acá a fines de junio, vino el gerente general y el gerente de desarrollo, en un conversatorio en la UTN, que fue muy concurrido, fue una actividad que tuvo mucho éxito con mucha concurrencia de alumnos, de estudiantes y de las autoridades de la Universidad también, y ahí se habló respecto a este proyecto que tiene esta multinacional HIF en Magallanes, en Punta Arenas, que es un proyecto de producción de hidrógeno verde y el entusiasmo fue, yo diría, sobre el proyecto que está además en una fase ya más avanzada; entiendo que es el proyecto más avanzado de hidrógeno verde que hay en Chile”, destacó el diplomático.

Agregó que “de este conversatorio surgió el interés del Decano de la Universidad Tecnológica Nacional fueguina, el ingeniero Mario Ferreyra, en visitar la planta y esto se va a concretar el 1 de octubre en un viaje donde van a ir en total casi 40 personas entre estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad a Punta Arenas a visitar la planta y también van a tener un encuentro con la Universidad de Magallanes, lo que a mí me alegra mucho porque va a ser un encuentro con estudiantes y de ahí espero que surja acuerdos de cooperación entre ambas universidades, especialmente en un tema tan emergente y tan de futuro como son las energías transicionales”.

El dignatario chileno entendió que “el potencial que tiene Chile es gigante, igual que la Patagonia Argentina, especialmente Tierra del Fuego. Hay cálculos que dicen que solamente Chile puede llegar a producir y abastecer el 15% del hidrógeno verde en el mundo. Entonces, hay que imaginarse que acá estamos hablando del mismo viento, estamos hablando de las mismas condiciones porque el hidrógeno verde es verde justamente porque la energía que se usa para separar el hidrógeno del oxígeno es el viento”.

Entendió que “lo que falta es habilitar la matriz y ahí hay que ser bastante cauteloso, hay que ser bien profesional, digamos, en el sentido que estamos frente a una energía nueva, estamos frente a una energía que está siendo alentada de manera muy fuerte por Europa, especialmente después de que se desató la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Observó el Cónsul que “Europa está en un camino de bajar su reducción de dióxido de carbono y ellos están cerrando acuerdos estratégicos, con Chile hay un acuerdo avanzado entre el viejo continente que se firmó en diciembre del año pasado, donde justamente el interés europeo también pasa un poco por amarrar sistemas energéticos como el de hidrógeno verde para su propio consumo. Ahora, hay que ser también realistas en que no somos los únicos países que producimos hidrógeno verde, Europa también está trabajando muy fuerte con toda la costa del Magreb, que es el norte de África, también con Canadá, con Brasil, con Estados Unidos, con Noruega, y también explorando potencialidades en el este europeo. Entonces tenemos que no solamente actuar con sentido de velocidad, sino también con un sentido de no postergar estas decisiones que son tan importantes”.

Consultado si hay una competencia entre Chile y Argentina por la producción del hidrógeno verde, el entrevistado entendió que “lo que veo más bien es un camino de integración, porque los buques que vengan a buscar hidrógeno verde, no es que vengan a buscar hidrógeno verde de Chile o de Tierra del Fuego, sino que del Cono Sur, y en el Cono Sur, el hidrógeno verde no va a tener un color distinto porque venga de Argentina o venga de Chile. Entonces yo veo acá que vamos a avanzar hacia un camino de integración en este tema, dado justamente por la demanda y porque nuestras capacidades también son limitadas”

Una visita “muy importante”

En este sentido el Lic. Roberto Ruíz animo a “trabajar integradamente para poder distribuir mejor las cargas, no invertir dos veces lo que podemos hacer una sola vez, y generar un poco de sinergía en esta materia”.

“Esta visita que va a realizar la Universidad Tecnológica Nacional, nosotros la consideramos muy importante porque no solamente estamos hablando de una energía de futuro, estamos hablando también de una generación que está mirando con otra perspectiva, digamos, de integración y también creo yo que la experiencia que ofrece HIF en Punta Arenas, va a permitir que también estos chicos, estos alumnos, estos futuros ingenieros, traigan también ese know-how argentino, acá hay un potencial muy grande, eso también lo sabemos y es muy bueno, y yo creo que el interés que va generando el hidrógeno verde, por ejemplo, los proyectos que van fluyendo en Chile, evidentemente van a repercutir acá y eso se va a producir un proceso como de -yo diría- de contaminación positiva, donde ambos países van a avanzar y es lo que esperamos también. Además por un tema de que yo creo que en la medida que nosotros seamos capaces de complementarnos, compartir experiencia, vamos en la línea correcta”.

Sobre HIF (Highly Innovative Fuels)

HIF Global es la empresa líder mundial en e-Combustibles, que desarrolla proyectos en distintas partes del mundo para luchar contra el cambio climático produciendo combustibles bajos en carbono con energía renovable, hidrógeno verde y CO₂.

El nombre HIF representa la misión de la empresa: proporcionar Combustibles Altamente Innovadores para hacer posible ya la descarbonización del planeta. La visión de HIF es convertirse en el mayor productor de e-Combustibles del mundo, produciendo 150.000 barriles al día de e-Combustibles para 2035, capturando más de 25 millones de toneladas de CO₂ y convirtiendo 5 millones de vehículos a bajos en carbono.

HIF Latam, HIF USA, HIF Asia Pacific y HIF EMEA son filiales al 100% de HIF Global. HIF Chile ya produce e-Combustibles en su planta de Haru Oni, en la región de Magallanes.

Línea de tiempo:

2016-2018

HIF realiza estudios y trabaja con expertos locales para identificar las zonas de máximo recurso eólico y mínimo impacto ambiental. Revisión de tecnologías y mercados de descarbonización para identificar el uso óptimo de la energía que se producirá.

2019

Comienzan las mediciones de viento en Chile. Se selecciona la tecnología de conversión de energía en metanol/gasolina y comienza el desarrollo de la solución de ingeniería para el proyecto Haru Oni.

2020

HIF utiliza desarrollos tecnológicos de vanguardia para aprovechar los excepcionales vientos de la Región de Magallanes, en Chile, para producir combustibles respetuosos con el planeta; vientos excepcionales de la región chilena de Magallanes para producir combustibles futuro con bajas emisiones de carbono.

Octubre: Nace Highly Innovative Fuels (HIF), que integra tecnologías de vanguardia para producir combustibles bajos en carbono basados en hidrógeno verde.

Noviembre: HIF presenta una Declaración de Impacto Ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes para la construcción de su planta de demostración de Haru Oni.

Diciembre: HIF presenta al equipo que desarrollará la planta de demostración de Haru Oni. Además de ENAP, Enel Green Power y Porsche, el Gobierno alemán anunció su apoyo financiero al proyecto a través de Siemens Energy.

2021

Enero: Mabanaft y HIF anuncian un memorando de entendimiento (MOU) para la compra y venta de hasta 500 millones de litros de e-Combustibles al año procedentes de las fases comerciales de HIF en la Región de Magallanes.

Abril: HIF y Empresas Gasco firman un contrato de Investigación y Desarrollo (I+D) para obtener gas licuado neutro en carbono (eGL) en la planta Haru Oni. El acuerdo contempla producir eGL a partir de 2022.

Mayo: La Comisión Regional de Medio Ambiente de Magallanes aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la planta de demostración de Haru Oni. Además, HIF y Global Thermostat cierran un acuerdo para los equipos de captura de CO₂ en el aire, una tecnología clave para la planta de combustibles sintéticos de Haru Oni que se está desarrollando en Magallanes.

2022

HIF Global obtuvo en abril 260 millones de dólares en inversiones de capital para financiar proyectos de e-Combustibles en EE.UU., Chile y Australia. HIF USA eligió el condado de Matagorda para instalar su primera planta comercial. En mayo, HIF Global se expandió a Europa, Oriente Medio y África (EMEA), inaugurando una nueva oficina en Berlín (Alemania). HIF Global, HIF Chile y Uniper firmaron una carta de intenciones para la compraventa de e-Combustibles de las plantas comerciales de Magallanes. HIF Asia Pacific inicia el proceso de obtención de permisos medioambientales para una planta a gran escala en Burnie, Tasmania. HIF Global contrata a Bechtel, Siemens Energy y Topsoe para la instalación de e-Combustibles en Texas. HIF produce los primeros litros de combustibles sintéticos en su planta de Haru Oni, en el sur de Chile.

2023

HIF seleccionó a Siemens Energy para suministrar electrolizadores de 1,8 GW a sus instalaciones de Texas -Combustibles.

HIF anunció dos importantes acuerdos para desarrollar la tecnología DAC, con Baker Hughes en abril y con Porsche y el Grupo Volkswagen en septiembre.

HIF USA recibió el permiso medioambiental para construir y explotar las instalaciones de HIF Matagorda e-Combustibles en Texas.

A mediados de junio, HIF puso en marcha un nuevo proyecto de e-Combustibles en Paysandú (Uruguay).

HIF Asia Pacific firmó un acuerdo con Technip Energies para llevar a cabo la ingeniería de su proyecto en Tasmania, anunció el emplazamiento y firmó un Memorando de Entendimiento con Forico para el suministro de biomasa y agua, y la posible inversión en el proyecto.

En diciembre, HIF USA e Idemitsu Kosan firmaron una carta de intenciones para la compraventa de eMethanol de la planta de Matagorda (Texas).

La planta de Haru Oni, en el sur de Chile, recibió una certificación internacional de sostenibilidad (ISCC Plus), envió su primera exportación de e-Combustibles al Reino Unido y celebró la producción de la primera molécula de gas licuado neutro en carbono (eLG).

En el cuarto trimestre, HIF presentó los permisos medioambientales para su primer proyecto de e-Combustibles a gran escala en Chile, que se ubicará en Punta Arenas.

HIF y la petrolera estatal chilena ENAP firmaron un acuerdo para acelerar el uso de combustibles neutros en carbono en el mercado nacional. Durante 2023, Haru Oni recibió a más de 1.000 visitantes de todo el mundo.

2024

HIF Global firmó un acuerdo con las empresas japonesas ITOCHU, JFE Steel Corporation y Mitsui O.S.K. Lines para acelerar la industria de los e-Combustibles en la región Asia-Pacífico.

La empresa anunció un MoU con el Gobierno de Uruguay para su proyecto en Paysandú.

HIF Chile seleccionó a Techint para llevar a cabo el FEED de la instalación de e-Combustibles de HIF Cabo Negro.

HIF Global anunció una inversión de sus actuales accionistas y de la empresa de energía japonesa Idemitsu Kosan. Juntos aseguraron US$164 millones para financiar proyectos de e-combustibles, US$114 millones de ellos aportados por Idemitsu, que se une así al grupo de socios de HIF: AME, EIG, Porsche, Baker Hughes y Gemstone Investments.

