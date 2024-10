Tolhuin celebró el fallo que devuelve las termas al Municipio

En un encuentro realizado el jueves con trabajadores del municipio y vecinos de diferentes sectores de la ciudad, el intendente Daniel Harrington junto a su equipo de gestión, compartió detalles del histórico fallo judicial que pone fin a más de dos décadas de disputa legal sobre las Termas del Río Valdez.

El intendente Daniel Harrington destacó el largo proceso que llevó a este logro: «Este no es un día más, estamos muy contentos. Lo que hemos logrado hoy es resultado de años de trabajo, de creer en un sueño que muchos pensaban imposible», expresó. Harrington hizo hincapié en la importancia de trabajar con seriedad y compromiso, y pidió a su equipo y a los presentes «responsabilidad para enfrentar los desafíos que este gran logro trae para Tolhuin».

“Tenemos una gran responsabilidad”, aseguró el Intendente de Tolhuin y agregó: “les pido a todos que lo tomemos de esta manera, más allá de la alegría que todos compartimos, lo tenemos que tomar así, porque ya hubo muchos que en el camino dijeron que no podíamos, hubo muchos que no creyeron en este sueño, en este proyecto, pero también hubo muchos que, a lo largo de nueve años de trabajo, desde que empezamos a soñar y trabajar con que este día, que creyeron se podía dar”.

Por su parte, el secretario de Legal y Técnica, Alexis Solís, explicó el proceso judicial que culminó en la recuperación del predio: “Desde 2021, cuando la Corte Suprema dictaminó que el proceso de inconstitucionalidad se había finalizado, comenzamos a preparar el terreno para esta etapa final. El fallo de ayer pone un cierre definitivo a la disputa, y en los próximos cinco días se procederá al desalojo de la empresa que ocupaba las termas”, afirmó Solís, quien también subrayó la intervención de la Fuerza Pública en caso de ser necesaria.

El secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Hugo Gómez, celebró el logro como un punto de inflexión para el futuro de la ciudad: “Lo que está ocurriendo ahora va a marcar el rumbo de Tolhuin para los próximos 30 o 40 años. Esta es una victoria que parecía imposible, pero con gestión y el trabajo comprometido de todo el equipo, lo logramos”, sostuvo.

Gómez explicó que, a partir de ahora, vienen dos etapas por delante: “Vamos a seguir con el proceso de remodelación. Luego lo que sería la inscripción. Así que vamos a ir hacia eso. Son las dos primeras acciones que vamos a realizar posteriores al desalojo. Así que bienvenidos a este nuevo desafío”.

El secretario de Turismo y Producción, Angelo Fagnani, señaló la relevancia de este hito para el crecimiento turístico de la ciudad: «Las Termas del Río Valdez son las termas más australes del mundo, y su recuperación nos permite sumar un recurso invaluable para el turismo de Tolhuin», afirmó. Fagnani adelantó que ya se están coordinando esfuerzos con organismos nacionales y provinciales para el desarrollo de una estrategia de posicionamiento turístico de las termas, que ahora “estarán nuevamente disponibles para el disfrute de locales y visitantes”.

La secretaria de Gobierno de Tolhuin, Ana Paula Cejas, destacó que “lo que significa que una localidad tenga en la conducción una persona que sepa qué tiene que hacer para defender los intereses de su lugar y que con firmeza logre fortalecer el orgullo de todas las personas que vienen en su lugar. Porque por muchos años Tolhuin estuvo estático prácticamente, por muchos años tuvo vedado su posibilidad de crecimiento y de alguna manera nos habíamos acostumbrado a eso”.

Cejas analizó que “este último tiempo, no solamente con las políticas que lleva adelante quien conduce hoy la gestión municipal, sino también con mucho compromiso de los trabajadores municipales que también se pusieron a la altura de ese compromiso de cada vecino y cada vecina que entendió que Tolhuin sí podía crecer como otras ciudades, que sí podía tener la plaza que sus hijos merecían, que sí podía tener los servicios que toda la gente se merece tener, que sí podría ver crecer su calidad de vida, que las familias de Tolhuin tenían derecho a la recreación, al ocio, al deporte, a disfrutar de su lugar, del turismo. Y creo que esto marca un hito, no solo de la gestión, sino en los sueños de los tolhuinenses”.

Sobre el final de la conferencia, Harrington cerró reflexionando que este hecho “no se trata solamente del recupero del lugar y de poder disfrutar las aguas termales”, sino que también “todos tenemos que ser responsables, desde los mejores anfitriones con el turismo hasta mejores vecinos entre nosotros. Hay una responsabilidad que debemos cumplir, que es cuidar nuestro espacio, cuidar nuestro lugar. Hay que ponerle mucho más cariño y mucho más amor a los patios, a los frentes, a las casas. Esa también es una responsabilidad que tenemos todos como vecinos, no sirve de nada que avancemos en este proceso, que hagamos servicios, que hagamos asfaltos, que hagamos veredas sii los vecinos no tienen a sus mascotas controladas, si no cuidamos los árboles que tenemos en el patio, si no pintamos nuestra casa o nuestro cerco. Tenemos doble responsabilidad: trabajar para que ese lugar, que son las termas, sea el lugar que todos soñamos y además la responsabilidad de cuidar nuestra ciudad”.