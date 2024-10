Son 3 los fueguinos que se anotaron en la interna del PJ nacional

Tres figuras políticas de Tierra del Fuego han decidido participar activamente en las próximas elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional, que se llevarán a cabo el 17 de noviembre, en los tres casos como consejeros titulares, pero en distintas listas.

Entre los postulantes destacan la senadora nacional María Eugenia Duré y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, ambos en la lista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner.

Además de ellos, el ex senador y ex intendente de Ushuaia, además de ex funcionario de la gestión de Vuoto, Mario Daniele, también competirá, pero en la otra lista, la que encabeza el gobernador riojano Ricardo Quintela, en un escenario que busca reconfigurar el liderazgo dentro del PJ.

Duré y Vuoto fueron confirmados como candidatos a consejeros nacionales en la lista denominada «Primero la Patria», liderada por la ex vicepresidenta y ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Duré ocupa el lugar número 65 en la nómina, mientras que Vuoto se posiciona en el puesto 26, ambos como parte de un equipo que aspira a consolidar un PJ fuerte ante los desafíos políticos y sociales que enfrenta el país, en particular, en un contexto marcado por la irrupción de nuevas fuerzas políticas.

La senadora nacional Duré, en línea con su postulación, expresó su satisfacción a través de sus redes sociales, destacando el compromiso de acompañar a Fernández de Kirchner en esta nueva contienda interna. «Es un enorme orgullo acompañar a Cristina Fernández de Kirchner como consejera titular de la lista ‘Primero la Patria’ que la lleva como candidata a presidenta del partido Justicialista», afirmó.

Para Duré, el PJ debe ser un factor clave en la estabilización de la situación nacional, sobre todo frente al avance de propuestas políticas que considera disruptivas y perjudiciales para el bienestar de la ciudadanía. “Ante Milei, un PJ fuerte y con la valentía de Cristina y cada uno de los compañeros y compañeras de todo el país para volver a ordenarle la vida a nuestra gente», enfatizó, en referencia a la figura del candidato liberal, Javier Milei, y la necesidad de un peronismo unido para contrarrestar su influencia.

Duré también dedicó unas palabras al intendente Walter Vuoto, resaltando el rol que este ha desempeñado en la política fueguina y nacional. «Felicitaciones a mi compañero y conductor Walter Vuoto, orgullo compartir este nuevo desafío, desde el sur de la patria seguimos construyendo futuro», escribió.

Vuoto, por su parte, es una figura consolidada como uno de los principales referentes del PJ en Tierra del Fuego. Su inclusión en la lista liderada por Fernández de Kirchner refuerza su protagonismo dentro del peronismo local, ahora con proyección nacional.

Mientras tanto, Daniele buscará recuperar presencia aspirando a un lugar dentro de la estructura del PJ nacional. Su postulación como consejero titular nacional en la lista encabezada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, marca la vuelta al ruedo del veterano dirigente, curiosamente enfrentado al presidente del PJ fueguino, Walter Vuoto, el mismo que lo convocó a su lado cuando estaba «borrado» del escenario político local.

Las elecciones internas del 17 de noviembre serán, sin duda, un punto de inflexión tanto para el PJ a nivel nacional como para los referentes de Tierra del Fuego.