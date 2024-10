“Si no hay controles, la desregulación en el transporte no va a funcionar”

En el marco de una serie de medidas tendientes a afianzar la libertad de mercado y la desburocratización de las actividades productivas y de servicio, el Gobierno Nacional acaba de anunciar la desregulación total del servicio de transporte de media y larga distancia.

Las nuevas reglas de juego que se imponen llevan a preguntar cuál será la consecuencia para la escasa (y sacrificada) actividad del sector en la provincia y desde ella hacia el resto del país.

Dentro de los límites fueguinos, desde hace más de 30 años “Transportes Líder” une Río Grande con Tolhuin y Ushuaia, con una frecuencia que llegó a ser de hasta 10 servicios por día y que hoy, por la crisis aguda que se vive, se ha reducido a poco menos de la mitad.

Víctor Centurión, socio de Transportes Líder, expresó preocupaciones sobre la competencia desleal que puede aparecer, si los controles no son lo suficientemente eficaces.

Por ((La 97)) Radio Fueguina, Centurión admitió que “no sé cómo se va a manejar eso, porque pueden ocurrir que entren a competir con una combi o dos, y van a estar sólo cuando les resulte redituable, para luego desaparecer”.

El empresario reparó en los elevados costos de funcionamiento de una prestadora sólidamente instalada y las condiciones desventajosas en que pueden verse atrapados frente a la aparición de oportunistas sin estructura. “No sé cómo van a trabajar, si van a tener oficinas, si van a tener empleados, porque nosotros tenemos nueve empleados, hay además choferes que tienen un costo más o menos de 20 millones por mes, más alquileres, más impuestos, combustibles, insumos y todo eso, cosas que todo negocio necesita tener en regla”.

“Yo entiendo al Gobierno –concedió- es bueno que haya competencia, pero ya ha sucedido que vienen combis diciendo que van a prestar servicios regulares, pero sólo para las fiestas, cuando hay mucha demanda, pero nadie las controla, si está habilitado, si tiene permisos en regla, entonces son cosas que a mí me duelen, porque yo estoy ahí todo el año, porque a mí, si yo no estoy ahí todo el día ty con todo en orden, no me dejan salir”, remarcó el transportista.

“Esta gente que llega a competir no pone nada, no tiene empleados, yo estoy viviendo acá, tenemos casi 30 familias, esta desregulación salió el otro día, no sé qué va a pasar”, reparó..

Respecto de adecuarse a las nuevas reglas de juego, el empresario afirmó que “a mí no me afecta, porque yo lo espero, porque ya han pasado siete empresas y se han ido, porque creen que es fácil, y no es fácil esto, porque los cálculos que hacés, luego no se dan, y más ahora, ahora, peor, porque ahora no tenés mucho margen ganancial, es muy difícil, no es para improvisados”, advirtió.

Agregó que “nosotros a veces salimos con 2 o 3 pasajeros; hoy justamente a las 6 de la mañana la combi se fue con 3 pasajeros, y tenemos que salir obligatoriamente. Ahora a las 8 de la mañana se van con 2 o 3, entonces se trabaja muchas veces a pérdida, yo tengo gasto de gasoil casi 771 mil pesos, un parche de cubierta sale casi 12 lucas, aparte el gasto el vehículo, el service y a todos los choferes se tienen que pagar, entonces no es fácil”.

La terminal, una vergüenza

También el transportista cuestionó el estado de la Terminal de Río Grande. “Es una vergüenza cómo está, nos da vergüenza ajena, es un galpón eso, es una falta de respeto para los agentes de turismo, nos salía 3 millones de pesos. Yo pagaba un alquiler de casi casi 2 millones de pesos, entonces no es fácil eso, para mantenerlo, y eso el alquiler, y el gas, todo, impuestos, todo. No sé, la verdad que por ahí esta noticia me cayó mal, pero igual yo lo acepto, lo que yo quiero saber es cómo se van a manejar”.

También reveló que con los despidos de las fábricas muchos quedaron con las combis paradas porque ya no podían hacer viajes. “Lamentablemente hay muchas combis que han quedado sin trabajo también, que me duele mucho, que han quedado sin trabajo en la fábrica, que han sacado las combis, hay cantidad de combis paradas. Yo quiero que lo hagan, que desregulen, no tengo ningún problema, pero que lo hagan como corresponde, que haya control”, exigió.

