Sacar el pasaporte cuesta en Tierra del Fuego $ 35.000

Martín Romero, director Provincial de Registros Públicos de Tierra del Fuego, brindó una actualización detallada sobre los costos y tiempos de los diversos trámites de documentación que se realizan en la provincia, incluyendo la renovación del DNI, la emisión de pasaportes y la solicitud de partidas de nacimiento. La información se vuelve particularmente relevante para aquellos ciudadanos que, ante la proximidad de las vacaciones, necesitan renovar su documentación o gestionar nuevos documentos de identidad y viajes.

Según expresó Romero en ((La 97)) Radio Fueguina, la demanda de documentación es constante a lo largo del año, aunque tiende a aumentar en diciembre, especialmente para la renovación de DNI de menores y las solicitudes de partidas de nacimiento. No obstante, afirmó que «tenemos todo el año bastante movimiento de documentación como cambio de domicilio, renovaciones». Esto indica que, pese a los picos estacionales, los trámites relacionados con la identidad y la documentación no cesan en ningún momento del año.

En cuanto al pasaporte, Romero detalló que existen distintas opciones dependiendo del tipo de urgencia del solicitante. El pasaporte regular tiene un costo de 35.000 pesos y demora aproximadamente 30 días en llegar al domicilio del titular. Para aquellos que necesitan obtener el documento en menor tiempo, está disponible el pasaporte express, que cuesta 70.000 pesos y puede obtenerse en un plazo de 10 días hábiles. Además, existe la posibilidad de tramitar un pasaporte instantáneo, pero solo en Buenos Aires. «En Buenos Aires tienes la opción de hacerlo instantáneo, sale $ 125.000», explicó Romero, añadiendo que esto es posible porque «se toma el trámite, se hace la impresión y se envía», algo que no puede realizarse en Tierra del Fuego debido a la ausencia de un centro de impresión de documentos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) en la provincia.

Para realizar cualquier trámite relacionado con el pasaporte, es necesario contar con el DNI actualizado. Romero recordó que, además del DNI, no se requieren más documentos: «Presentarte con el DNI y solamente eso. Se te va a hacer el trámite como con la carga del documento». A partir de allí, se toman las huellas dactilares, la foto y la firma, completando el proceso de solicitud.

Respecto a las partidas de nacimiento, un documento que también suele solicitarse con frecuencia, Romero señaló que el costo de la copia certificada es de 5.300 pesos. Este trámite se resuelve al instante, sin necesidad de una espera prolongada. «Eso se hace en el momento, no tenés espera», afirmó, subrayando la agilidad del servicio en este tipo de solicitudes.

Por su parte, la renovación del DNI tiene un costo de 3.000 pesos si se opta por la modalidad estándar o regular, con un tiempo de entrega de aproximadamente 30 días. El trámite express, en cambio, cuesta 8.000 pesos y garantiza la entrega del documento en cinco días hábiles. Romero advirtió que es importante estar atentos a las visitas del cartero para la entrega del DNI express, ya que, de no encontrarse en el domicilio tras tres intentos de entrega, el documento regresa a Buenos Aires. «Siempre hay que estar atento a las visitas de los carteros», recomendó, aunque aclaró que el DNI regular se deja en la delegación del Registro Civil local después de tres intentos fallidos de entrega.

Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de seguir el estado del trámite del DNI de manera online. «Cuando se hace el trámite del DNI automáticamente se genera un número con el que vos haces el seguimiento», explicó Romero, quien recomendó a los solicitantes monitorear el avance de su trámite a través de la web. Este sistema permite saber si el documento ya ha sido impreso, si está en viaje o si ya ha habido intentos de entrega.

El funcionario también abordó un problema frecuente: la pérdida del DNI. Según detalló, al solicitar un nuevo DNI, el anterior queda automáticamente anulado, lo que puede generar inconvenientes para quienes lo encuentran más tarde y pretenden utilizarlo. «Al momento de realizar el nuevo DNI, automáticamente el DNI extraviado queda dado de baja», indicó, y advirtió que intentar cruzar una frontera con un documento anulado puede derivar en su secuestro por parte de las autoridades.

Finalmente, el director recordó que el DNI digital, disponible a través de la aplicación Mi Argentina, es válido para circular dentro del país, pero no para cruzar fronteras. Asimismo, resaltó que no es necesario solicitar turnos para realizar la mayoría de los trámites en las delegaciones del Registro Civil, una medida que solo se implementó durante la pandemia para controlar el aforo en los lugares públicos. No obstante, algunos trámites específicos, como la solicitud de partidas de nacimiento o de matrimonio, deben realizarse en la delegación ubicada en Elcano 110, ya que es allí donde se encuentra el archivo correspondiente.

Los métodos de pago para los trámites son variados, incluyendo la posibilidad de hacer transferencias o utilizar tarjetas de crédito o débito. Martín Romero explicó que, tras realizar el pago, los solicitantes reciben un código que les permite avanzar con el trámite.

Esta actualización sobre los trámites de documentación en Tierra del Fuego busca proporcionar una guía clara y detallada para los ciudadanos que necesitan gestionar estos documentos, especialmente en un contexto en el que muchos comienzan a planificar sus viajes de vacaciones.