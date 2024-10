Relato en primera persona del drama de la guerra

El conflicto en Israel se ha intensificado en los últimos tiempos, y voces como la de Fabio Joaquín, un argentino residente en la región desde 1981, permiten entender la situación desde la perspectiva de quienes viven el día a día en medio de la guerra. Joaquín, quien ha hecho gran parte de su vida en aquel país, compartió con los oyentes de ((La 97)) Radio Fueguina su experiencia personal y su visión sobre el conflicto, destacando las complejidades que lo rodean.

En su relato, Fabio Joaquín explicó que la disputa en Israel no es solo una cuestión política, sino que se entrelazan elementos ideológicos y religiosos. Según su punto de vista, “es un conflicto no solo político, sino que también la ideología santa, de tema de religiones». Desde su llegada a Israel a principios de los años 80, Joaquín ha sido testigo del crecimiento y desarrollo de la nación: “He hecho toda mi infancia y también he estado en el ejército tres años, en gendarmería o fronteriza, y he aprendido mucho acá de la gente, de la cultura israelí”.

Su vida, ahora fuertemente arraigada en Israel, incluye a sus tres hijos, nacidos allí, a quienes menciona como parte de la conexión que ha desarrollado con su tierra adoptiva.

El conflicto entre Israel y los territorios palestinos, en particular, es un tema recurrente en la región y ha tenido graves consecuencias para ambas partes. Joaquín se refirió a la amenaza constante a la que se enfrentan los ciudadanos israelíes: «El conflicto comienza desde Palestina, un territorio en el cual están los palestinos y por una cierta ideología (…) ellos quieren exterminar al pueblo israelí, no pueblo judío, pueblo israelí, porque cuando ellos bombardean, también bombardean hacia aldeas árabes que están dentro del Estado de Israel”. Sus palabras ponen de manifiesto que el conflicto tiene múltiples dimensiones, incluyendo ataques que no solo afectan a la población judía, sino también a comunidades árabes en Israel.

Fabio Joaquín recordó eventos anteriores que marcaron a la nación, como una famosa operación de rescate israelí en Uganda, que, a su entender, refleja la prioridad de Israel en proteger a sus ciudadanos. «Lo que quiere Israel es las 101 personas que tienen de rehenes, que son civiles, no son solo militares», afirmó, en referencia a la actual toma de rehenes por parte de grupos militantes de Hamas. Además, mencionó la participación de argentinos que viven en Israel desde hace décadas y que también están implicados en este trágico contexto.

Una de las características que destacó Joaquín es la resiliencia de la población israelí frente a la violencia. Según explicó, el hábito de enfrentarse a situaciones de guerra o ataques terroristas ha hecho que los ciudadanos sigan con sus vidas, aunque bajo constante alerta. “El día a día es una costumbre, nos llegamos a acostumbrar”, reflexionó.

Aunque admitió que la amenaza es constante, las personas han aprendido a convivir con la guerra, siempre con la esperanza de que algún día llegue la paz. Sin embargo, es consciente de que los esfuerzos para alcanzar la paz a menudo se ven frustrados por la falta de cooperación de algunas facciones. “En este momento es muy fácil, quieren la paz, la paz es ‘danos la gente’ que tienen de rehén, ‘vamos a empezar de ahí un diálogo para ver lo que pasa’», pero, según Joaquín, el fundamentalismo islámico dificulta estos avances.

Israel, según dijo, adoptó una postura defensiva frente a los ataques que provienen de Gaza y otras zonas conflictivas. En particular, mencionó la cúpula de hierro, un sistema de defensa aérea que intercepta misiles para proteger a la población civil. «Israel tiene un armamento muy espectacular, muy bueno, lo primero que hizo fue construir la cúpula de hierro para cubrir a sus habitantes, para defenderlos», detalló.

Desde su perspectiva, las acciones militares de Israel son vistas erróneamente en el exterior como una agresión, cuando en realidad, según su visión, se trata de defender a la población israelí de los ataques que provienen de territorios palestinos. “Cuando nosotros atacamos a ciertas viviendas palestinas, que de ahí están lanzando los misiles, en el mundo se ve que estamos destrozando otro pueblo y no es así”, aseguró, en un esfuerzo por subrayar que los objetivos militares de Israel se centran en combatir al terrorismo y no en dañar a civiles.

El conflicto en Oriente Medio, aunque centrado en Israel y Palestina, tiene implicancias que van más allá de la región. En su testimonio, expresó su preocupación por el fundamentalismo islámico y su expansión hacia otras partes del mundo. Hizo referencia a lo ocurrido con el grupo ISIS y cómo su influencia afectó a Europa, sugiriendo que la situación en Israel podría ser un presagio de futuros conflictos en el continente europeo. “Va a llegar un momento que Europa misma se va a transformar en un conflicto pro musulmán con Europa. Lo mismo que ocurre hoy en Israel, va a pasar en ese lado”, advirtió.

En cuanto a su vida cotidiana, Fabio Joaquín señaló que, a pesar de la guerra, las personas continúan con sus actividades diarias, aunque con precaución. Explicó cómo la gente, especialmente los niños, han aprendido a reaccionar rápidamente ante las alarmas y a buscar refugio. “Los chicos, los menores, ya la tienen clara, al principio era la explosión, el impacto, pero ya ellos van, cada vivienda tiene refugio donde ellos se pueden cubrir de cualquier tipo de explosión”, relató, dando cuenta de cómo las generaciones más jóvenes han crecido en un entorno de conflicto y han desarrollado mecanismos para enfrentar estas situaciones.

La realidad de Fabio Joaquín y su familia es un reflejo de la vida en Israel, una nación que enfrenta constantes amenazas, pero que, según él, sigue adelante con la esperanza de un futuro más pacífico.