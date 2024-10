Nación busca arancelar las universidades públicas para extranjeros

El Gobierno se prepara para implementar en las próximas horas el arancelamiento para estudiantes extranjeros en universidades públicas. Esta propuesta será enviada al Congreso. La información ha sido confirmada por líderes de La Libertad Avanza, luego de la gran marcha que exigió la garantía de fondos para las instituciones de educación superior.

La medida se conoce tras el anuncio del presidente Javier Milei sobre el veto a la ley de financiamiento universitario previamente aprobada por el Congreso.

“Es una decisión razonable. Quienes vienen de otros países a estudiar aquí no han contribuido con impuestos durante toda su vida. Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y la justicia, así que es justo que quienes utilicen estos servicios y no han aportado, paguen algo. Seguramente no tienen acceso a ello en sus países, por lo que es lógico que lo hagan aquí”, afirmó Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, al ser consultado sobre esta decisión.

El arancelamiento para estudiantes extranjeros era una opción planteada inicialmente por el Poder Ejecutivo en el texto de la Ley Bases, aunque fue eliminada durante las negociaciones en el Congreso.

Fuentes oficiales han destacado que el principio de gratuidad está asegurado para los argentinos residentes, y el texto de la Ley Bases permite a las autoridades gubernamentales establecer aranceles para la educación superior de extranjeros.

Las reformas impulsadas por el Ejecutivo, son consideradas fundamentales por La Libertad Avanza para llevar adelante su agenda, incluyeron la decisión de que las universidades pueden cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes.

