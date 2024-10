Ministro de Educación: “Nunca hemos descontado los paros”

En el marco del paro nacional docente y concentración de esta tarde en toda la provincia en defensa de la universidad pública, el ministro Pablo López Silva aseguró que no será descontado el día a todo el personal del sistema educativo provincial.

El gobierno de Tierra del Fuego, a través del ministro de Educación Pablo López Silva, reafirmó su postura de no descontar el día de paro a los docentes y no docentes de la órbita provincial que decidan adherir a la convocatoria nacional en defensa de la universidad pública. En el marco de las movilizaciones y la huelga nacional que se desarrollan en todo el país, el ministro señaló en ((La 97)) Radio Fueguina que, bajo su gestión, nunca se han aplicado descuentos por paros y no hay intención de hacerlo en esta ocasión.

López Silva expresó que la defensa de la educación pública es un compromiso compartido por el gobierno provincial. “Todo el mundo tenemos que defender la escuela pública. Y nosotros obviamente que sostenemos, acompañamos y vamos a fortalecer la escuela pública, la universidad pública”, afirmó. En ese sentido, alentó a quienes deseen participar en la marcha a hacerlo sin temor a represalias salariales, recordando que en anteriores manifestaciones tampoco se efectuaron descuentos. “Nunca les descontamos, no sé por qué tendríamos que descontarles ahora”, subrayó.

El respaldo a la protesta llega en un contexto de creciente preocupación por el futuro de las universidades públicas en Argentina. El paro nacional es el segundo en poco tiempo convocado por la comunidad universitaria, que manifiesta su descontento ante lo que consideran un deterioro en el financiamiento de las instituciones de educación superior.

Si bien las universidades son autónomas y dependen del gobierno nacional, el impacto de las políticas de financiamiento educativo repercute en todo el sistema. “Hace muy poco salió en la Ley de Presupuesto algo que nos preocupa a todos los ministros de todas las jurisdicciones del país, que tiene que ver con el tema del financiamiento educativo. Y esto no deja de afectar fuertemente al tema universitario”, comentó el ministro.

En sus declaraciones, López Silva se refirió también al desfinanciamiento del sistema educativo en general, que según él afecta no solo a las universidades, sino también a las provincias en relación con sus sistemas de educación. Mencionó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) como una medida perjudicial para los trabajadores de la educación. “Sabemos que como primera medida cuando asumió este gobierno fue quitar un derecho que teníamos ya desde hace tiempo, que fue la conquista de una lucha muy fuerte en los años 90”, expresó. En Tierra del Fuego, la provincia absorbió el impacto de la eliminación del FONID, pero en otras jurisdicciones, la situación fue más complicada. “Hoy tenemos federalmente provincias que pueden y provincias que no”, agregó.

El ministro criticó duramente al gobierno nacional por su enfoque hacia el sistema educativo y los docentes. “Me preocupa mucho, no solamente insisto esto que tiene que ver con desfinanciar todo lo que tiene que ver con la educación, sino también los dichos terribles y maliciosos de quien conduce a nuestro país con relación al tema del sistema educativo, con relación a los docentes”, dijo López Silva, haciendo alusión a los comentarios que generan gran controversia en el sector educativo.

La conectividad en las escuelas fue otro de los temas abordados por el ministro, quien recordó un acuerdo firmado en la gestión anterior para garantizar que todas las instituciones del país contaran con acceso a internet. Según López Silva, cuando el actual gobierno nacional asumió, una de sus primeras decisiones fue eliminar esa conectividad, afectando a escuelas de todo el país. “Lo primero que hizo este gobierno nacional fue quitar la conectividad a las escuelas”, señaló.

El funcionario hizo un llamado a reflexionar sobre los avances logrados a pesar de las dificultades actuales, destacando que el enfoque muchas veces se concentra en lo que falta, sin reconocer lo que se ha podido construir. “A veces uno también se replantea cosas y siempre se va a lo que no hay, a lo que falta, nunca se habla de lo que se pudo avanzar, de lo que se pudo construir, de lo que se está logrando, justamente en estos momentos tan difíciles en donde también se mezcla fuertemente el tema político”, reflexionó.

En este marco, la decisión del gobierno fueguino de no descontar el día de paro constituye un gesto de apoyo hacia los docentes y no docentes que se movilizan en defensa de la universidad pública, en un contexto de creciente tensión política y educativa en todo el país.