El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, integrante de la Unión Cívica Radical, realizó fuertes críticas al gobierno de Javier Milei, cuestionando la prepotencia con la que, según su visión, el presidente maneja diversas situaciones en el país.

En una reflexión cargada de preocupación, Blanco trazó en ((La 97)) Radio Fueguina un análisis sobre el impacto de las políticas actuales en sectores clave como la educación, la economía provincial y la recaudación fiscal.

Blanco comenzó refiriéndose a lo que, en su opinión, es una actitud excesivamente autoritaria por parte del mandatario nacional. «Milei es el macho de la película, hace lo que quiere», afirmó de manera contundente. Según el senador, el presidente toma decisiones de manera unilateral y sin considerar las consecuencias a largo plazo, tanto en el ámbito económico como en el social. En particular, se refirió a lo sucedido con los estudiantes universitarios y los jubilados, temas que en los últimos meses han generado gran repercusión mediática y política.

Para el senador, aunque las decisiones de Milei puedan ser consideradas un éxito transitorio o periodístico, las repercusiones en la opinión pública no serán favorables. «Esto que pasó con los estudiantes o lo que pasó con los jubilados, todos lo plantean como un éxito que Milei le dobló el brazo al Congreso y yo creo que para él puede ser un éxito transitorio, periodístico, pero que en la repercusión de la gente no le viene nada bien lo que pasó», remarcó Blanco la fragilidad de las victorias políticas obtenidas por el presidente, señalando que sectores tan sensibles podrían generar una reacción adversa que el gobierno aún no ha calculado adecuadamente.

Senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco.

Otro de los aspectos en los que centró su crítica fue la economía. Si bien reconoció la baja en la inflación, sostuvo que el costo de esa disminución ha sido altísimo para las provincias y para los trabajadores. «Es cierto que ha bajado la inflación, pero ¿cuál es el costo de la baja en la inflación? La pérdida de actividad económica, la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de recaudación», afirmó. El senador consideró que las decisiones económicas de Milei están afectando gravemente a las provincias, que ven reducidos sus recursos debido a la política de retención fiscal del gobierno nacional.

Blanco subrayó que el presidente se jacta de tener superávit fiscal y déficit cero, pero cuestionó duramente las medidas que han llevado a esa situación. «Él tiene superávit fiscal y déficit cero, pero ¿por qué no le preguntamos a las provincias cómo están con todos los recursos que le retiene indebidamente? Porque, hablando mal y pronto, él es el macho de la película, hace lo que él quiere».

El senador también apuntó contra los gobernadores, a quienes les reprochó su falta de firmeza frente a las políticas nacionales. «A mí me preocupa que los gobernadores, que son los que están afectados, en lugar de poner lo que hay que poner y plantarse, muchas veces ceden a los comentarios y las promesas del gobierno». Blanco puso ejemplos concretos de provincias como Misiones, Entre Ríos y Tucumán, que, según su análisis, han sufrido una considerable merma en la recaudación debido a las decisiones del gobierno nacional. «Misiones, lo que cayó de abril a ahora la recaudación. Caso Entre Ríos, que son aquellos que le permitieron al gobierno nacional, con sus votos o sus abstenciones, salir airoso. Entre Ríos lo que perdió, Tucumán lo que perdió, Catamarca lo que perdió», enumeró, destacando las consecuencias que el veto presidencial y otras decisiones del gobierno están teniendo en las finanzas provinciales.

El legislador fueguino también hizo hincapié en las responsabilidades que, según él, recaen sobre los gobiernos provinciales y sus legislaturas. «Será responsabilidad de los gobernadores o de las Legislaturas provinciales rendir cuentas sobre esto», sostuvo, mencionando además la merma en áreas como la educación y los fondos de coparticipación.

Por otra parte, aseguró que el gobierno nacional no está cumpliendo con su deber de redistribuir ciertos fondos a las provincias, afectando directamente a los recursos que estas deberían recibir. «Hay un porcentaje de la coparticipación que va destinado a un fondo donde están los ATN, ese fondo, si no se distribuye, debe regresar a las provincias. No, ¿qué hace el gobierno nacional? Todo para él», denunció, marcando una clara preocupación por la centralización de los recursos en el gobierno central.

Por último, se refirió a la falta de ejecución de fideicomisos como el Procrear y otros fondos destinados a la emergencia, los cuales, según él, fueron creados, pero nunca puestos en marcha. «El fideicomiso se creó, pero nunca se puso en funcionamiento», remarcó, ejemplificando con la Ley de Bosques, en la cual, indicó, Tierra del Fuego fue una de las pocas provincias que rindió parcialmente, mientras que otras no cumplieron con las rendiciones exigidas, lo que ha proporcionado argumentos al gobierno nacional para actuar de la manera que lo hace.

En resumen, Pablo Blanco planteó una crítica frontal a la manera en que Javier Milei conduce el gobierno nacional, señalando que su enfoque prepotente y unilateral puede estar generando éxitos transitorios, pero que las consecuencias reales, tanto para la economía como para la sociedad, podrían ser mucho más perjudiciales de lo que el presidente parece reconocer.