López Silva asegura que trabajan intensamente para erradicar las cucarachas de la Escuela N° 10

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, los padres expresaron que esta «problemática no se termina. Nos presentamos en el área de Seguridad e Higiene, en el Ministerio de Educación, y todavía no tenemos respuestas».

Una insólita situación viven los estudiantes de la escuela N° 10 desde hace un mes y medio, y es que las cucarachas se adueñaron de la institución educativa, conviviendo con los estudiantes, docentes y no docentes.

Estos insectos hicieron de la escuela su hogar, y los padres de los alumnos se apersonaron en el establecimiento educativo para hacer visible su malestar. En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, expresaron que esta «problemática no se termina. Nos presentamos en el área de Seguridad e Higiene, en el Ministerio de Educación, y todavía no tenemos respuestas«.

Comenzando con la crónica, indicaron que se enteraron de la presencia de las cucarachas en la Escuela N° 10 a través de las redes sociales. «No vimos ningún comunicado, cuando les preguntamos a los chicos nos confirmaron», comentaron los padres, por lo que se acercaron a la institución, para dialogar con los directivos, quienes aludieron que el mayor problema es en el sector de los baños.

El personal de la Escuela N° 10 les comentó a los padres que «presentaron notas al Ministerio de educación, pero no atacan de lleno el foco, sino que lo hacen de manera paulatina, poniendo una jeringa, en orificios del baño, y nada más«. Asimismo, agregaron que «Seguridad e Higiene sostiene que tienen que tirar 3 placas» para combatir de lleno la situación.

Una de las madres indicó en ((La 97)) Radio Fueguina que su hija merienda en la escuela, y desde que se enteró de la gran presencia de las cucarachas en el establecimiento, tomó la decisión de que la menor lleve su merienda desde su casa. Sin embargo, la madre resaltó que estos insectos también están «en los baños, y no puedo decirle que no vaya. Esto tiene que tener una solución«.

Frente a esta situación, los padres evalúan que desde el Ministerio de Educación deben suspender las clases en la Escuela N° 10, para realizar una desinfección profunda «mañana, tarde y noche», con el fin de poder abocarse a combatir estas plagas de manera completa «y no por parte», ya que desde el área de Seguridad e Higiene les dijeron que «el entretecho no lo tocaron, porque no saben cómo subir; que la escuela es vieja, y siempre una justificación, pero los chicos siguen viniendo a la escuela y no hay una solución», manifestaron los padres.

Por su parte, el Ministro de Educación, el profesor Pablo López Silva, sostuvo en el programa radial «Un Gran Día» que «desde hace un tiempo estamos teniendo la aparición de cucarachas. Primero fue una situación planteada por el CENS, que utiliza el establecimiento por la noche».

Acto seguido, comenzaron a trabajar con el equipo de Seguridad e Higiene del Ministerio de Educación, para combatir a las cucarachas «les pedí un informe, para que se vea la cantidad de veces que se hizo en la institución». A esto, agregó que «hay una plaga que nos preocupa muchísimo, para ir viendo la manera en la que la radicamos».

Asimismo, se refirió a las críticas que recibió el área que tiene a cargo el Ministro: «Cuando uno escucha de manera ligera las evaluaciones que se hacen, como si no interesara, duele». A esto, invitó a las personas a «acercarse a la escuela, y pedir las actas que se han hecho del momento que nos plantearon la dificultad en el lugar», para así observar «cuál fue el plan q se utilizó, tanto de la desinfección, como de limpieza». Pese a este trabajo, el Ministro de Educación expresó que «lamentablemente seguimos con esta situación», por lo que pidieron «la intervención de seguridad e higiene provincial, a los efectos de ver qué vamos a hacer con esta plaga que tanto nos cuesta sacar dentro de la institución», finalizó el Ministro Pablo López Silva.

