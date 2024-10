Llamado a la protección de mascotas durante la temporada de rituales de sacrificio

La preocupación por el bienestar de las mascotas aumenta durante octubre y noviembre. Carolina González, voluntaria de la asociación Guardia Animal, alertó sobre los sacrificios rituales que amenazan especialmente a gatos, pero también puede afectar a gallinas y perros de color negro y blanco. En una entrevista con La 97 Radio Fueguina, invitó a la comunidad a no regalar estos animales en esta temporada.

La llegada del mes de octubre trae consigo un creciente y alarmante pedido para proteger a las mascotas de color negro y blanco. Activistas animalistas levantan la voz contra los sacrificios rituales que suelen realizarse en estas fechas, donde la superstición y algunas prácticas religiosas ponen en riesgo la vida de estos animales.

Carolina González, voluntaria de la organización Guardias Animales, expresó su preocupación en una reciente entrevista con ((La 97)) Radio Fueguina. “A esta altura del mes de octubre, todos los años se repite el pedido de no regalar gatos negros y gatos blancos. En esta época, muchos realizan sacrificios, asociados con distintas religiones”, comentó.

La activista hizo hincapié en que este tipo de sacrificios no son solo un fenómeno local, sino que se presentan en diversas regiones del país. «Nos piden ayuda a través de la página y por WhatsApp. Intentamos asegurarnos de que quienes deseen adoptar un animal entiendan que pueden hacerlo en cualquier época del año, pero sugerimos que no adopten en esta temporada por motivos de seguridad”, agregó González.

Informó que hasta el momento la asociación no tiene constancia de haber dado en adopción algún gato negro o blanco que haya sido sacrificado, ni que hayan recibido denuncias relacionadas. Sin embargo, la preocupación es palpable. “Creería que lo que ocurre se manifiesta a nivel nacional; aunque no tengo información específica sobre el norte, se sabe que estos sacrificios existen y afectan a muchos animales, no solo gatos, sino también gallinas e incluso perros”, expresó la referente.

El Cabo Domingo, un espacio que ha sido señalado como un lugar donde ocurren estos rituales, es mencionado por la voluntaria como un punto crítico. “Hemos encontrado animales en condiciones desgarradoras, degollados y quemados. Es un lugar que, de alguna manera, atrae a quienes llevan a cabo estos actos”, indicó González.

Por esta razón, la organización ha decidido extender el período de adopción durante octubre y noviembre, para evitar la entrega de mascotas en tiempos de riesgo. “Preferimos esperar un poco más para estar tranquilos y cuidar la seguridad de los animales”, sostiene González.

“Si alguien quiere adoptar un gato, no debería importar el color del animal. Estamos conscientes de que muchos buscan específicamente gatos negros, pero les pedimos que se armen de paciencia y que estén dispuestos a esperar”, concluyó la voluntaria.