Hernán, de la incertidumbre a la abogacía, un camino de crecimiento personal

Hernán Concordano es un nuevo abogado de Río Grande. Con un recorrido marcado por la exploración, el autoconocimiento y la perseverancia, su historia es un verdadero ejemplo de cómo la búsqueda de la identidad y las decisiones personales pueden llevar a la realización profesional.

En una entrevista en el programa “Un gran día” de ((La 97)) Radio Fueguina, dentro del segmento “Chicos que Crecen”, Concordano relató su inicio complicado en el mundo académico.

A pesar de contar con el respaldo de una familia que lo apoyó en cada paso, el joven abogado confesó que su camino no fue lineal.

“Particularmente me costó encontrar lo que quería. Antes de estudiar abogacía intenté cinco carreras, pero no me gustaba, no me encontraba, no me encontraba”, reconoció.

Hernán vivía una vida de privilegios en Río Grande, pero esa “cuna de oro” representaba un desafío en su proceso de autodescubrimiento. “De repente, tenía que saber cómo pagar una factura, fue como mucho crecimiento de golpe”, reflexionó.

En su viaje académico, comenzó su formación en Rosario, donde finalmente se decidió por la carrera de abogacía, aunque no sin antes probar varias opciones como administración de empresas, medicina, odontología, y programación. “Fue como ir probando, a prueba de error”, confesó.

Concordano subrayó la importancia de escuchar su propia voz en lugar de dejarse llevar por lo que otros pensaban que debía hacer. “Te diría que me faltó escucharme más a mí mismo. Eso es muy importante”, indicó. Su primer año de estudios estuvo marcado por la pandemia, lo que le llevó a una reflexión más profunda sobre sus verdaderos deseos y aspiraciones.

Graduado del Colegio Don Bosco en Río Grande, su experiencia en la universidad fue todo menos fácil. “La universidad me costó mucho el primer año. Estuve en Rosario, mis amigos estaban todos en Córdoba y de repente te vas a una ciudad donde no sos nadie”, expresó.

Sin embargo, la clave para su éxito fue la paciencia y la perseverancia. “La clave del éxito es la paciencia y no aflojar. Porque si uno se rinde, no tiene precio”, aconsejó a los oyentes.

Finalmente, Concordano culminó su formación en derecho en 2015 y, un año más tarde, se enfrentó a su tesis, donde eligió elaborar sobre la perspectiva de género en el ámbito penal. A pesar de sus nervios, la culminación de su carrera fue un alivio y una satisfacción indescriptible: “Recibirme fue sacarme una mochila de años”, concluyó.