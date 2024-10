El fueguino Facundo Yess de gira por EE.UU con Argentinos de Rosario

El riograndense Facundo Yess, futbolista de Argentinos de Rosario en la Primera C Metropolitana, habló de la gira por Estados Unidos. En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, comentó sobre los partidos jugados contra equipos como el Inter de Miami.

En los últimos días, Facundo Yess, joven futbolista que actualmente defiende los colores de Argentinos de Rosario en la Primera C Metropolitana, y está de gira por Estados Unidos. Yess viajó a Miami junto a su equipo, donde tuvieron la oportunidad de enfrentarse a varios clubes, incluyendo al Inter de Miami, en un evento que le ha dejado una experiencia inolvidable.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Yess compartió sus impresiones sobre esta gira. «Vine para la gira, el club organizó una gira en Estados Unidos. Ya jugamos contra el Inter de Miami, también contra Miami FC, donde conseguimos una victoria», detalló el jugador.

Sobre su experiencia en Miami, Yess subrayó que “el fútbol no lo viven tanto como nosotros. Por ejemplo, hoy perdieron los del club que estaban acá y se iban tranquilos, siendo que yo me largaría a llorar. No se vive con tanta pasión y fervor como nosotros lo podemos llegar a vivir».

Los partidos se llevaron a cabo en instalaciones de primer nivel, incluyendo canchas de fútbol americano y complejos deportivos de béisbol.

«Hoy era un complejo de canchas de béisbol y fútbol americano, de pasto natural, que era como un country de deportes en una universidad», comentó Yess.

El joven deportista, con una trayectoria que se remonta a sus siete años jugando en Estrella Austral, de Río Grande, ha tenido un recorrido notable que lo llevó a formar parte de reconocidos clubes argentinos.

Tras pasar por Racing de Córdoba y Rosario Central, donde la pandemia interrumpió su desarrollo, finalmente encontró su lugar en Argentinos de Rosario.

«Me conseguí una prueba junto a varios jugadores y quedé en Racing de Córdoba. Luego me fui a Rosario Central, y de ahí a Central Córdoba de Santiago del Estero y a Argentinos de Rosario», explicó sobre su trayectoria.

La coincidencia de la gira con una fecha libre en el campeonato permitió que el equipo de Yess regresara a Argentina justo a tiempo para enfrentar al puntero de la categoría, “Real Pilar”. «Jugamos el domingo contra el puntero, así que será un regreso intenso», anticipó el futbolista.