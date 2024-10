El BTF realizó las jornadas sobre ciberseguridad

El Banco de Tierra del Fuego brindó la capacitación “Ciberestafas: lo que tenés que saber para estar protegida” a cargo del especialista internacional, Emiliano Piscitelli. El evento se llevó a cabo en el Centro Cultural Yaganes en Río Grande y en Ushuaia en la Fábrica de Talentos.

Piscitelli recordó que “en Tierra del Fuego hace 15 años damos charlas y en aquel entonces, cuando hablábamos de este tipo de cosas, la gente decía a mí no me va a pasar, acá no pasa. Pero empezó a pasar. Hace un par de años se empezó a ver algunas cosas acá y a partir de este año empezó en forma exponencial. Estamos hablando de decenas de casos por semana”.

En cuanto a recomendaciones para no caer en este tipo de estafas, el especialista recordó que “las entidades financieras en Argentina están regidas por el Banco Central que prohíbe que los bancos se comuniquen con sus clientes para hacerlos entrar en enlace, en su home banking o dar un dato sensible”.

“Entonces nadie se va a comunicar con un cliente pidiéndole un dato ni va a mandarle un correo para que entre porque se bloqueó la cuenta. Eso es falso y no hay que abrirlo. Hay que denunciarlo, hay que avisar al banco”, subrayó.

“La recomendación es siempre ir a la fuente. Nunca hacer click, nunca entablar una comunicación telefónica donde me llamen y dar datos. En cuanto estoy viendo que me están pidiendo datos, en cuanto estoy viendo que me están haciendo hacer algo hay que cortar y llamar al banco”, insistió el especialista.

El BTF, en su rol de banco público provincial, desde hace varios años viene brindando a través de diversos medios de comunicación alertas para prevenir a sus clientes y a la sociedad en su conjunto sobre las ciberestafas. A su vez, desde hace más de 15 años el personal de la entidad provincial se capacita en estas temáticas.

