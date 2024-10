Del 10 al 25 de noviembre se debate el presupuesto municipal

El Concejo Deliberante de Río Grande comenzará el debate del presupuesto municipal para el año 2025 el próximo 10 de noviembre, extendiéndose hasta el 25 del mismo mes.

Así lo confirmó en ((La 97)) Radio Fueguina el concejal Maximiliano Ybars, de la Unión Cívica Radical, quien preside la Comisión de Presupuesto del cuerpo. Ybars destacó que el proyecto de presupuesto tomará estado parlamentario en la sesión próxima, para luego iniciar las discusiones formales con las distintas áreas del municipio.

“Tomaría estado parlamentario en esta sesión el proyecto de presupuesto, ya estamos acomodando la agenda», señaló el edil al detallar los plazos que se manejan para la evaluación y el análisis del plan económico del próximo año. «Anticipo, la discusión va a ser entre el 10 y el 25 de noviembre, donde se va a dar la discusión con todas las áreas correspondientes del municipio, eso estamos armando la agenda”, agregó, subrayando que se espera la participación activa de las diversas áreas municipales durante las jornadas de debate.

El proceso de debate será materia de la Comisión de Presupuesto, presidida por Ybars. “Vamos a constituirnos en la Comisión de Presupuesto, la que me toca presidir en estos momentos, para dar la discusión del Presupuesto para el año 2025”, señaló, dejando en claro el rol que desempeñará el cuerpo legislativo en la evaluación del documento presentado por el Ejecutivo municipal.

Uno de los aspectos logísticos que aún se encuentra en análisis es el lugar donde se desarrollarán las reuniones de la Comisión. Según Ybars, es probable que las sesiones no se realicen en el propio Concejo Deliberante debido a cuestiones de espacio y comodidad, dado el volumen de personas que suelen participar de estas instancias de discusión presupuestaria. “Todavía no está previsto el lugar, posiblemente no sea en el Concejo por una cuestión de espacios y de comodidades. Por lo general en la discusión de presupuesto se acercan muchos funcionarios, muchos vecinos, mucha gente de los medios, así que vamos a tratar de encontrar el lugar más cómodo para llevar adelante la discusión”, explicó.

Una de las alternativas que se baraja es la realización de las sesiones en el museo, un espacio que ya fue utilizado el año pasado para el mismo fin. “El museo, como fue el año pasado, es una posibilidad, yo entiendo que estará a disposición para que podamos dar la discusión de la Comisión en ese ámbito”, añadió finalmente el concejal Maximiliano Ybars.

Con la fecha ya establecida, el Concejo Deliberante se prepara para una intensa jornada de análisis del presupuesto, que determinará las prioridades de inversión y los recursos con los que contará el municipio de Río Grande para el próximo año. Las expectativas están puestas en una discusión abierta y participativa, con la intervención de diversas áreas y sectores del municipio y de la comunidad.