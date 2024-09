Vuelven a reclamar soluciones para los trabajadores de Barpla

La situación en la planta textil Barpla, ubicada en la ciudad de Río Grande, sigue siendo alarmante para sus trabajadores, quienes enfrentan la paralización total de la producción sin señales de reactivación en el corto y mediano plazo.

Germán Resquín, delegado de los empleados, por ((La 97)) Radio Fueguina volvió a alzar la voz reclamando soluciones urgentes por parte de las autoridades en todos los niveles del Estado, subrayando la necesidad de reactivar la planta y garantizar los puestos de trabajo que hoy están en riesgo.

Resquín expresó su preocupación ante la gravedad de la situación, la cual afecta a cerca de 40 operarios directos, así como a otros actores de la cadena productiva, como fleteros y personal de descarga. «Viene sabiendo toda la comunidad en Tierra del Fuego que es bastante compleja, complicada la situación. Hay dos fábricas cerradas textiles, los compañeros tanto de Textil Río Grande, que siguen pidiendo que se les pague la indemnización al 100%, y yo como representante, compañero y trabajador de la ciudad y de esa empresa Barpla, estamos también luchando para que se recuperen los puestos de trabajo», afirmó.

El delegado también hizo referencia al contexto político que ha influido en la crisis actual. Según él, la situación se vio agravada por la falta de acciones concretas del gobierno nacional para implementar el decreto de extensión del régimen de promoción industrial, contemplado en la ley 19640. «Hoy depende del gobierno nacional que busque la mejor propuesta para que se siga produciendo y se siga garantizando los puestos de trabajo acá en la provincia», sostuvo Resquín, agregando que, desde la firma del decreto, el sector textil experimentó una desaceleración marcada, afectada por la recesión y el cambio de gobierno.

La falta de soluciones claras generó un profundo descontento entre los trabajadores, quienes se sienten desamparados y víctimas de las divisiones políticas que, según Resquín, obstaculizan cualquier avance. «Hoy ya directamente está totalmente paralizada, sin acreditaciones, sin garantías, sin nada para hacer dentro de la planta, más que nada de Barpla», declaró, destacando la gravedad de la situación que enfrenta la planta.

También criticó la desinformación que, a su juicio, se difunde desde algunos sectores, que hablan de una supuesta reactivación industrial que, según él, no refleja la realidad. «Hay números que no son reales que transmiten a veces ciertos funcionarios, que se vuelve a reactivar la industria, pero eso es mentira, solamente se reactiva los puestos que en su momento ya quedaron afuera, se vuelve a retomar a algunos, no todos», aseveró, añadiendo que más de 200 personas han perdido sus trabajos en el sector textil en la región.

El impacto social de la crisis en Barpla es profundo, ya que muchas familias dependen de los ingresos generados en la planta. Resquín subrayó la importancia de la industria textil en la economía fueguina, señalando que esta situación no es nueva, sino que ha sido un problema recurrente durante años. «Este ataque a los textiles no es de ahora, ya viene de hace varios años con la misma pelea de que los textiles también son parte de la provincia y son parte de la industria fueguina», afirmó.

Finalmente, el delegado Germán Resquín hizo un llamado al gobierno nacional para que actúe con rapidez y resuelva la situación. «Hoy el problema central es que el gobierno nacional no dictamina qué va a pasar sobre el decreto y las extensiones para que los textiles vuelvan a retomar su producción», dijo, expresando la determinación de seguir luchando hasta encontrar una solución definitiva.

Los trabajadores de Barpla, que ven cómo la producción se redujo progresivamente hasta detenerse por completo, siguen esperando una respuesta que ponga fin a la incertidumbre que pesa sobre ellos y sus familias.