Von der Thusen va por la paridad de género sólo legislativa

El legislador provincial Raúl Von der Thusen presentó su proyecto para establecer la paridad de género en la Legislatura de Tierra del Fuego, excluyendo por el momento a los otros poderes del Estado. Este enfoque busca resolver una de las diferencias existentes entre Tierra del Fuego y otras jurisdicciones, ya que la provincia es una de las pocas que no tiene implementada esta paridad en el ámbito legislativo. Von der Thusen, por ((La 97)) Radio Fueguina, explicó que la iniciativa que impulsa se centra exclusivamente en el poder legislativo por tratarse de un órgano electivo, dejando de lado la paridad integral, que abarcaría también a otros poderes del Estado.

El legislador argumentó que, en los municipios, como en el caso de Río Grande, ya se ha avanzado en este sentido incorporando la paridad a través de la Carta Orgánica. Von der Thusen recordó el proceso de debate en el Concejo Deliberante impulsado por diversos colectivos y mujeres que reclamaron por este derecho. En contraposición a esta tendencia municipal, indicó que en la Legislatura provincial la discusión no se ha dado en los últimos meses, y consideró que es necesario poner el tema en la agenda pública.

«Lo que yo planteo con este proyecto es poner en agenda pública este tema, que me parece que es algo a resolver, más que nada teniendo en cuenta que todo el país viene avanzando, todos los municipios avanzando, por qué nosotros no lo podríamos hacer», afirmó Von der Thusen. El legislador destacó que en Río Grande la implementación de la paridad en los poderes legislativos ha demostrado resultados positivos, y sostuvo que este ejemplo debería ser tomado en cuenta por la Legislatura provincial.

El proyecto, que no es la primera iniciativa en la provincia sobre la temática de paridad, establece que las listas de candidatos a legisladores deben ser paritarias y, en caso de vacantes, el reemplazo debe realizarse por un candidato del mismo género. Von der Thusen reconoció que existen otras corrientes que abogan por una paridad más integral, pero argumentó que ese enfoque podría complicar la búsqueda de consensos. «Generar una discusión integral, yo creo que eso va a llevar a que los consensos sean mucho más difíciles de conseguir», explicó el legislador. En ese sentido, remarcó que su propuesta es avanzar primero en la paridad en las listas legislativas y, en un futuro, se podría evaluar una reforma constitucional para extender el principio a otros poderes del Estado.

Legislador provincial Raúl Von der Thusen.

Asimismo, se refirió a la situación particular del municipio de Tolhuin, que aún no ha adoptado la paridad en sus códigos municipales, y destacó que su proyecto también busca incluir a los concejales de esa ciudad. «Creo que Tolhuin también entraría, no lo tiene esto todavía, los municipios tienen sus propios códigos, esto también incluiría que los concejales de la ciudad de Tolhuin también tengan paridad», señaló.

El legislador también mencionó que uno de los debates que surgieron en el Concejo de Río Grande fue la inclusión de diversidades en el cupo, lo que generó cierta controversia en la discusión. Según dijo, algunos sectores de mujeres consideraron que esto obstaculizaba la lucha que llevan adelante desde hace décadas para lograr la paridad de género. Ante esto, la decisión fue reducir la discusión a la representación de mujeres en los cargos electivos, asegurando la equidad de género en las listas y en los reemplazos.

En su exposición, Von der Thusen dejó en claro que su objetivo no es imponer su proyecto, sino abrir el debate. «No exijo tampoco que se apruebe o se trate solamente mi proyecto. Lo que hice es ponerlo en agenda y que ahora se dé la discusión y que salga la mejor ley para la provincia», manifestó. Para el legislador, la normativa debe garantizar que para el año 2027 las listas legislativas en Tierra del Fuego sean paritarias y que exista un mecanismo para reemplazar a los legisladores ausentes con candidatos del mismo género.

Con esta propuesta, Raúl Von der Thusen busca establecer un marco normativo que permita a la Legislatura provincial avanzar en materia de igualdad de género, al menos en lo que respecta a la representación legislativa, y dejar abierta la puerta para futuras discusiones sobre una paridad más integral.