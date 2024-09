Una historia de vida que refleja la lucha por salir adelante

El sábado se llevará a cabo en la ciudad de Río Grande una jornada de capacitación sobre la prevención del suicidio, dictada por Matías Kornetz, técnico en Drogadependencia, fundador de la organización «Prevenir es Amar», y suicidólogo. La capacitación, que tendrá lugar en la Escuela 35 desde las 9:00 hasta las 13:00, está dirigida a padres, educadores, líderes y cualquier actor social interesado en adquirir herramientas para la prevención del suicidio. Kornetz, en ((La 97)) Radio Fueguina, enfatizó la importancia de esta formación al señalar que se busca «desarrollar conocimiento responsable y herramientas prácticas para la prevención del suicidio».

Matías Kornetz no solo es un profesional especializado en la prevención del suicidio, sino que su propia vida ha estado marcada profundamente por esta problemática. Su historia personal es un testimonio de lucha y superación, y comparte su experiencia no solo en las capacitaciones, sino también a través de actividades comunitarias.

En el marco de las actividades previas a la capacitación, Kornetz participó en un evento deportivo denominado «Megatrón» en el Parque de los 100 años. La actividad, que incluyó a familias caminando, corriendo, y andando en bicicleta, tuvo como objetivo visibilizar la problemática del suicidio de una manera que conmemora la vida. Además, realizó charlas en escuelas secundarias, apariciones en medios de comunicación y diversas intervenciones comunitarias para multiplicar el mensaje preventivo.

En la entrevista, Kornetz compartió detalles íntimos de su vida. Relató cómo, siendo niño, vio truncado su sueño de ser jugador de fútbol debido a las difíciles circunstancias familiares. Sus padres fueron internados en clínicas neuropsiquiátricas tras intentos de suicidio, lo que lo llevó a quedar bajo el cuidado de una familia de guarda. Esta nueva situación lo expuso a un entorno de vulnerabilidad, en el que conoció a otros niños en condiciones similares y comenzó a consumir drogas a los 11 años. “Empecé a consumir sustancias, que se conjugaba mucho con la tristeza, con el odio, con la frustración. Tenía 11 años”, explicó.

El consumo, inicialmente motivado por el deseo de pertenecer a un grupo, pronto se transformó en un mecanismo de autodestrucción. Kornetz reveló que intentó quitarse la vida en varias ocasiones a través del consumo de drogas. “Buscaba a través del consumo quitarme la vida”, confesó.

Sin embargo, a los 18 años, inició un tratamiento que, con el apoyo de profesionales, familiares y amigos, logró completar al cabo de un año, lo que le permitió reinsertarse socialmente.

A pesar de haber superado el consumo de sustancias, Kornetz enfrentó una crisis existencial tras no haber podido realizar su sueño de ser futbolista. «La frustración de no haber podido ser un jugador de fútbol… ese duelo no lo había hecho», comentó. Este proceso lo llevó a una profunda reflexión sobre el sentido de su vida, encontrando en la fe y en la figura de Jesús una fuente de motivación. Al respecto, comentó: «Dije, yo quiero encontrar para qué vivir, algo que me dé la suficiente motivación para vivir».

Su historia, además de ser un testimonio de superación personal, es también un ejemplo de cómo las adversidades pueden transformarse en herramientas para ayudar a otros. Hoy, como educador popular y conferencista, recorre diversas comunidades llevando su mensaje de prevención y esperanza. Kornetz plasmó su experiencia en su libro autobiográfico “Guardado en su Corazón”, traducido a varios idiomas y con miles de lectores. Según sus palabras, muchos de ellos le han expresado que al leer su historia sienten que están leyendo su propia vida. «Por lo menos en Argentina es historia argentina», afirmó el autor.

La capacitación que Matías Kornetz brindará este sábado se enmarca en su compromiso constante con la prevención del suicidio. La jornada busca dotar a los participantes de herramientas concretas que les permitan detectar señales de alerta y actuar de manera oportuna. Además, destacó que la labor preventiva no solo es necesaria para quienes han tenido contacto directo con la problemática, sino también para cualquier persona que quiera ayudar a otros. Como señaló, «en un abrazo con alguno que apenas te conoces por ahí podés transmitir algo».

La capacitación es parte de una serie de actividades impulsadas por la organización que lidera, que buscan promover una cultura de prevención y cuidado de la salud mental. Su enfoque está basado en la intervención comunitaria y en la educación como herramientas clave para abordar esta problemática, que afecta a personas de todas las edades y sectores sociales.

El trabajo de Matías Kornetz es un reflejo de cómo, desde la experiencia personal y profesional, es posible transformar el dolor en una herramienta para el cambio social.