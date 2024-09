Tras la confesión de Guzmán, Blanco impulsa que se investigue la gestión de la pandemia

El Senador Nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de ley para crear en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la gestión de la pandemia del COVID 19 por parte del Gobierno Nacional a cargo del Presidente Alberto Fernández.

Blanco explica que: “la Comisión tendrá como principal objetivo analizar y verificar la existencia de irregularidades en las decisiones adoptadas por todas las áreas del gabinete de gobierno y estará integrada por seis (6) diputados nacionales y seis (6) senadores nacionales, designados por los presidentes de cada Cámara, respectivamente, respetando la pluralidad de la representación de ambas cámaras. La misma tendrá un (1) presidente y un (1) vicepresidente, los cuales serán elegidos por la comisión.

“Días pasados el ex Ministro de Economía Martín Guzmán habló sobre la cuarentena por la pandemia del Covid-19, que se dispuso durante la gestión de Alberto Fernández, y afirmó que se extendió más de lo que debería para sacar un rédito político. Lo hizo durante una entrevista con el portal Cenital”.

“No sorprenden en lo más mínimo los dichos de Guzmán, pero la confirmación expresa de alguien que fue parte del gobierno es escandalosa e impactante. Mas de 230 días de aislamiento, 130 mil muertos, 92 personas víctimas de violencia estatal, ciudadanos que no pudieron despedir a sus seres queridos, fiestas en Olivos y visitas vip a la casa de Gobierno, una economía devastada y un presidente hipócrita que nos decía. “A los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo hace mucho tiempo, la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en democracia, entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron”, fustigó el senador radical.

“Por eso es imperativo que este Congreso se avoque a determinar las responsabilidades políticas, identifica a los responsables y haga las denuncias de rigor”, finalizó el senador fueguino.

Últimas noticias