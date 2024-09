“Río Grande es el modelo ejemplar de malvinización que hay que replicar en toda la Argentina”

Este viernes 6 de septiembre a la tarde se desarrolló en el Ateneo Tres Banderas la charla “La construcción de la Argentina Bicontinental”, que tuvo a los destacados especialistas Juan Augusto Rattenbach y María Laura Civale, con el acompañamiento de Santiago Barassi.

Cabe destacar la presencia del legislador Matías Lapadula, el Secretario de Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, Gonzalo Ferro; los subsecretarios Facundo Armas y Rodolfo Sopena; el Concejal (MC) de Río Grande, Hugo Martínez, entre otras autoridades e integrantes del Partido Provincia Grande.

Tras el encuentro, Rattembach, quien además es abogado, “hicimos una charla sobre Malvinas, como venimos haciendo desde hace tiempo, en esta caso, ésta ya es la tercera en la que va del año y hablamos de la proyección de Tierra del Fuego y de Malvinas en su relación con la Antártida como parte de la pieza que hace a la Argentina Bicontinental y además de estar acompañados por Santiago Barassi y también María Laura Civale estamos haciendo estas breves intervenciones, estas breves charlas sobre estos temas que son tan estratégicos para nuestro país y para la provincia en particular también”, valoró el visitante.

Agregó que “nosotros lo que siempre decimos es que el modelo de malvinización de Río Grande es ejemplar y hay que tomarlo de base para proyectar la malvinización al resto del país, es decir en este caso cuando hablamos de malvinización no es de norte a sur, no es de unos iluminados malvinólogos que vienen desde el norte lejano, el norte lejano estoy hablando de Buenos Aires particularmente sino que justamente es esta identidad malvinera de Río Grande la que tenemos que trasladar a demás ciudades del país”.

“Hoy hablamos de la proyección bicontinental y cómo no podemos pensar en la soberanía argentina en la Antártida si no incluimos con un eslabón fundamental la posición estratégica de Argentina en la Isla Grande Tierra del Fuego y sumado a la cuestión geopolítica de las Islas Malvinas, es decir no podemos pensar de acceder al continente antártico a la famosa Pampa Blanca como algunos le llaman si no tomamos en cuenta lo que sería atravesar el Atlántico Sur y estas islas que son estratégicas para justamente decir que somos una nación bicontinental”.

Sobre el avance de empresas inglesas en materia hidrocarburífera en el Atlántico Sur, Rattenbach entendió que “se estaría intentando ampliar la colonización británica de nuestras tierras; es decir, la ocupación británica de las islas arrancó con el archipiélago en 1833 y tomando como excusa la guerra en Malvinas de 1982, los británicos ocuparon de forma ilegal 200 millas de mar alrededor de cada isla y ahora están pretendiendo, por lo menos, quedarse con los recursos naturales a través de empresas, a través de las compras de acciones; compras que quizás que no terminan siendo muy transparentes y veremos qué hace el Estado nacional en relación a ver cómo de alguna manera empresas que estuvieron explorando o explotando de forma ilegal las cuencas de hidrocarburos de nuestras islas como después pretenden venir a las cuencas que se encuentran norte de Tierra del Fuego como si nada como si no estuvieran haciendo una actividad ilegal anteriormente”.

Rattenbach resaltó que “lo importante es la malvinización como llave para verdaderamente recuperar nuestras Islas Malvinas. Creo que lo que veo es que más allá del Gobierno nacional y más allá de la coyuntura de los gobiernos provinciales me atrevo a decir también incluyó en la misma lista lo que vemos es una malvinización que nace de las ciudades de municipios; es decir, Río Grande fue la primera ciudad en hacer una capacitación obligatoria para sus funcionarios para sus trabajadores municipales esto tuvo repercusiones en los medios nacionales y esto empezó a llamar o sea literalmente sonar el teléfono y distintas ciudades municipios que piden capacitaciones para sus funcionarios para sus trabajadores y nos han llamado en lo que va de este año en Santa Rosa -La Pampa-, en Maipú -Mendoza- en Ituzaingó -provincia de Buenos Aires- en Villa María -Córdoba-; es decir, las ciudades y los pueblos cuando me refiero a los municipios, hablo de los vecinos en su relación con los veteranos en su ciudad que también son vecinos, -son Veteranos de Guerra y vecinos- que de alguna manera están llevando la llama viva de nuestra soberanía y no van a esperar a que la malvinización venga de arriba y tendrá que ser desde las ciudades hasta la Nación”.

Finalmente expresó que “lo que intento hacer es un humilde aporte, un humilde granito de arena en esta causa yo creo que todos somos malvineros y lo que uno lo que uno intenta hacer es con esa identidad digamos del pueblo argentino simplemente tratar de darle más herramientas y más elementos para poder defender mejor nuestra soberanía en las Islas Malvinas y en el Atlántico Sur”.

