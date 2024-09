«Pocas veces vi un trabajo mancomunado tan grande con la comunidad»

Claudia Peláez es psicóloga del Centro de Entrenamiento Policial de la PBA y coordinadora del Programa de Prevención del Suicidio en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Como parte del equipo de APSA, brindó una capacitación en el marco del 2° Curso Provincial de Formadores en Prevención de Suicidio.

Afirmó que “poder participar en estas jornadas de prevención del suicidio fue un privilegio, porque por un lado me mostró el compromiso en primera persona de toda la comunidad de Río Grande, que se mostró interesada en formarse en una temática tan específica, llena de prejuicios, como es aún el fenómeno del suicidio”, y a su vez destacó “el rol fundamental del Estado, con su Intendente y subsecretario de salud, para llevar adelante esta formación”.

Peláez remarcó que “este segundo Curso es un compromiso de continuidad, de hacer una política seria y constante de un fenómeno que es mucho más importante, tal vez, de lo que la comunidad supone. No ser indiferente a esta situación, comprometerse, es fundamental para la prevención del suicidio”. Y en sentido, señaló que “”la mejor manera de prevenir es formando personas que puedan entender de la temática y principalmente, tener empatía. Si las personas no se comprometen entre ellas, nada va a pasar si no se acciona activamente para ayudar a otra persona”.

En Río Grande “noté un compromiso activo, una empatía enorme de 4000 personas que estuvieron durante muchas horas recibiendo información y a un Estado presente con sus organismos, entendiendo que es una problemática que nos atraviesa a todos”, sostuvo.

Puntualmente sobre su disertación, Peláez celebró el gran compromiso de las fuerzas de seguridad. “Es una población que tiene un riesgo mayor a otras poblaciones por el tipo de tareas que cumplen. El suicidio tiene mucho prejuicio en las fuerzas de seguridad”, indicó y sobre ello, reflexionó sobre la importancia de “poder entender que la salud mental forma parte más allá de un uniforme de la vida de cada uno, tiene que ver con la subjetividad, con lo que le pasa a cada uno y no con su profesión”.

Cabe destacar que, dentro de la gran convocatoria que tiene el 2° Curso de Formadores en Prevención de Suicidio, alrededor de 400 participantes son también miembros de las fuerzas armadas y de seguridad.