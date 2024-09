El 20% del Presupuesto Municipal 2025 estará destinado a la obra pública

El intendente de Río Grande, Martín Perez, anunció que el municipio destinará el 20% de sus recursos propios a la obra pública, en respuesta al abandono de financiamiento por parte del gobierno nacional. La decisión surge en un contexto de necesidades habitacionales urgentes y un panorama económico cada vez más complejo, donde la falta de apoyo externo ha obligado a la gestión municipal a asumir un papel protagónico en el desarrollo urbano.

En ocasión de la entrega del lote número 250 de la actual gestión, Perez describió los desafíos que enfrenta la ciudad. «Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, años de trabajo para poder lograr consolidar urbanizaciones», señaló el intendente, destacando el impacto de la pandemia en el ritmo de las obras y la determinación de la gestión en avanzar pese a los obstáculos. «Nos quedan muchos terrenos por entregar todavía», afirmó, refiriéndose a los nuevos desarrollos previstos para el verano, como el programa público-privado en el barrio Malvinas Argentinas, que abarcará 36 hectáreas y ofrecerá más de 600 lotes con servicios.

Perez también hizo hincapié en la creciente demanda habitacional, un problema que, según él, no solo es alarmante, sino que tiene una larga historia de espera. «Hoy los vecinos que les tocó recibir tierras tienen 18, 17, 16 años de antigüedad», explicó, enfatizando la lentitud con la que muchas familias han esperado acceder a lotes con servicios. «De alguna manera ir cumpliendo sueños, realidades que necesitan nuestras familias y hay que seguir trabajando», añadió.

El intendente no ocultó su descontento con las políticas económicas nacionales, señalando que el ajuste como única herramienta para estabilizar la economía ha generado graves consecuencias a nivel local. «Si es solo el ajuste la salida a esta situación, las consecuencias son estas», declaró, refiriéndose al cese de envío de recursos desde el gobierno central. «El gobierno nacional dejó de enviarnos recursos para atender las demandas más urgentes», afirmó, mencionando que el municipio ha debido asumir gastos significativos en áreas como los programas alimentarios.

En este sentido, la falta de apoyo también ha afectado directamente a la obra pública. Perez subrayó que la paralización de proyectos ha tenido un impacto directo en la economía local, en particular en la generación de empleo. «No fue casual que la obra pública se haya paralizado y que hoy no haya puestos de trabajo directos de la construcción», advirtió, señalando que la inactividad en este sector es un síntoma del modelo económico vigente, el cual, según su visión, no es el camino adecuado para salir adelante.

La situación es aún más compleja por el crecimiento constante de la población y las persistentes necesidades de la ciudad. «Se sostiene la demanda, no es que es algo que uno va a resolver de un día para el otro», dijo Perez, subrayando que el municipio ha tenido que hacer un trabajo riguroso en la actualización de los padrones de tierras para asegurarse de que la asignación de lotes se realice de manera justa y prioritaria para aquellos con más años de espera.

Frente a este panorama, el jefe comunal anunció que el presupuesto 2025, que será presentado el 30 de septiembre, reflejará la decisión de destinar el 20% de los recursos municipales a la obra pública. Si bien esta proporción podría haber sido mayor con el acompañamiento de la Nación, Perez dejó claro que el municipio continuará adelante con sus propios recursos. «Vamos a seguir destinando la misma masa de recursos, de ingresos, para que se siga activando la obra pública al menos en el ámbito de nuestro municipio», aseguró, lamentando que el porcentaje destinado podría haber sido del 30% si el apoyo del gobierno central hubiese continuado.

Finalmente, Martín Perez reiteró su esperanza de que las obras paralizadas puedan reactivarse en algún momento. «Seguimos gestionando, seguimos golpeando puertas, seguimos pidiéndole al gobierno nacional que nos reactive las obras que están paralizadas», expresó, enfatizando su disposición a celebrar cualquier cambio positivo en este sentido. Sin embargo, hasta ahora, el municipio de Río Grande ha tenido que enfrentar solo los desafíos que conlleva el desarrollo urbano y la atención de las demandas sociales.