Paso a paso Mónaco describió el trabajo sobre el puente Mosconi

La Secretaría de Planificación del Municipio de Río Grande, a cargo de la arquitecta Silvina Mónaco, delineó un plan exhaustivo para la remediación del puente General Mosconi, una de las principales obras que se encararán en la ciudad y único acceso a la zona de la Margen Sur para más de 30.000 habitantes. Los trabajos, que se espera comiencen en octubre, dependerán de las condiciones climáticas para garantizar una correcta ejecución.

Mónaco, por ((La 97)) Radio Fueguina, subrayó la importancia de esta obra, destacando que el puente «presenta un deterioro muy importante y es una de las principales obras que tenemos que hacer ahora en lo inmediato, una vez que mejore el clima». La magnitud del proyecto exige un enfoque minucioso y coordinado, ya que el puente no puede ser cerrado completamente debido a la necesidad de mantener el tránsito fluido, incluyendo la circulación de servicios de emergencia.

Plan complejo y nocturno

El trabajo sobre el puente será complejo, ya que las intervenciones deberán realizarse durante la noche para evitar interrupciones significativas en el tráfico. Según Mónaco, «en el trabajo sobre el puente, única vía de acceso a la zona sur de la ciudad, más de 30.000 habitantes para entrar y salir del sector, ¿cómo hacemos para trabajar sin cortar el puente? No podemos impedir el paso de la gente, de una ambulancia, de bomberos». Este desafío llevó al equipo a optar por realizar las obras durante las horas nocturnas, cuando el flujo vehicular es menor, lo que permitirá mantener al menos una mano del puente operativa en todo momento.

El proceso de remediación comenzará con un bacheo integral, abordando el deterioro del asfalto que se ha sectorizado en la superficie del puente. «Vamos a hacer un trabajo en caliente de bacheo, vieron que está bien sectorizado el desgaste de la carpeta en el puente, entonces necesitamos preparar esa superficie, marcar esos baches, dejarlos en condiciones de poder recibir el aporte del asfalto en caliente», explicó la funcionaria. Este enfoque requiere condiciones climáticas específicas, con una franja de estabilidad en la temperatura y ausencia de lluvias, condiciones que se espera alcanzar en octubre.

Secretaria de Planificación del Municipio de Río Grande, arquitecta Silvina Mónaco.

Durabilidad y seguridad

Una vez completado el bacheo, se procederá a sellar toda la extensión del puente, lo que puede requerir una ventana climática adicional con temperaturas más altas. Esta fase es crucial para asegurar la durabilidad de la intervención. «Después a todo el trabajo que se hace en materia vial de bacheo lo que queremos hacer es una terminación de toda la extensión, también como para sellarlo», afirmó Mónaco, subrayando que este tipo de trabajos no es comparable con los realizados en calles corrientes debido a la composición y el grosor del puente.

Además del bacheo, se mejorará la seguridad peatonal. Entre las medidas planificadas se incluye la instalación de una nueva baranda con un mallado de mayor altura, similar al que se usa en puentes peatonales, así como la mejora de la iluminación. «Queremos mejorar la seguridad peatonal. Primero cambiando la baranda, en este caso trabajando con un mallado de mayor altura, algo similar a lo que se pone en los puentes peatonales. Darle mayor altura con cierta terminación inclinada», detalló la secretaria.

Desafíos y precauciones estructurales

Los trabajos también se centrarán en la reparación de las losas que presentan un desgaste considerable debido a la falta de intervenciones significativas en décadas. Este aspecto es esencial para garantizar la seguridad estructural del puente, que soporta una carga constante y significativa.

Mónaco aclaró que, pese a la adición de materiales y mejoras, se tomarán todas las precauciones necesarias para no comprometer la estabilidad del puente. «Me parece que ese no sería el problema, pero sí la carga puntual de la terminación que uno le quiere dar», comentó, añadiendo que los pliegos de la obra incluyen verificaciones rigurosas para asegurar que las intervenciones no perjudiquen la estructura.

Impacto y expectativas

La remediación del puente General Mosconi es una obra crítica que, si bien demandará tiempo y coordinación, resultará en mejoras significativas para la conectividad y seguridad de la ciudad de Río Grande.

Las intervenciones nocturnas, la atención meticulosa a las condiciones climáticas y el enfoque integral que combina mejoras viales y peatonales, reflejan un compromiso con la calidad y durabilidad de la infraestructura urbana. La arquitecta Silvina Mónaco concluyó que «la idea era poder abordar ambas situaciones en materia vial y en materia peatonal. Una refacción integral».

En resumen, no solo es un proyecto técnico de alta complejidad, sino una respuesta necesaria a las demandas de una infraestructura crítica para la ciudad. El municipio se prepara para enfrentar este desafío con una planificación que busca garantizar tanto la seguridad como la funcionalidad de esta vital arteria de Río Grande.