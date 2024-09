Pablo Blanco sostuvo que el Presidente es «el kirchnerismo de derecha»

En una reciente entrevista, el senador fueguino, Pablo Blanco, dio su visión y expresó su opinión en cuanto al Gobierno de Javier Milei, como así también mostró su postura en cuanto al Presupuesto Nacional, y a la cuestionada situación de Aerolíneas Argentinas, reafirmando su objeción que tuvo con la Ley Bases y no privatizarla en el Proyecto Ómnibus.

En la nota, el legislador fueguino expresó su preocupación sobre la gestión del presidente Javier Milei, tras nueve meses del economista en el poder. Según Blanco, la relación del mandatario nacional con el Congreso es tensa y conflictiva, lo que podría estar afectando la gobernabilidad del país.

En esta misma línea, evaluó que Milei tiene una visión muy personal del gobierno, despreciando las opiniones contrarias y calificando a sus críticos de «ratas» y «basura». «No es lo que corresponde. No acepta la opinión distinta. Se confundió él. No es emperador ni rey, es un presidente de un país democrático. Es el kirchnerismo de derecha«, expresó el senador.

La constante tensión que genera el Presidente con aquellos que no comparten su visión fue evaluada como la búsqueda de «conflicto permanente», por parte de Pablo Blanco. «Sabe que la gente lo eligió a él porque no estaba de acuerdo con lo anterior. Él cree que ese saldo a favor le va a durar eternamente, la situación de la gente es distinta de lo que se quiere dejar trascender», agregó.

Sobre el presupuesto presentado recientemente, el senador no se muestra optimista, ya que considera que la falta de un plan presupuestario adecuado podría complicar la negociación con el FMI: «Sin Presupuesto no creo que le sea fácil negociar en ese sentido», sentenció.

«Nosotros somos los responsables de que lo tenga, quizás tal cual como él lo quiere no. Si lo analizamos, yo lo hice muy por arriba, hay cosas incumplibles. No sé cómo llega al 18 por ciento de inflación y un crecimiento del 5 por ciento. Yo no lo veo. Hay un Presupuesto donde la obra pública no existe. El superávit lo fija en desmedro de las provincias», evaluó.

Aerolíneas Argentinas y su postura por no privatizarla

Recordando que el legislador nacional fueguino fue uno de quienes se opuso a privatizar Aerolíneas Argentinas, y remarcando la crisis de la empresa, Blanco reafirmó su postura sobre «que debe continuar en poder del Estado», ya que en la situación actual de la compañía «¿qué empresa privada quiere comprarse ese problema?», sostuvo.

«Ahora, tampoco el Gobierno puede desentenderse. Algunos dirigentes gremiales dicen que el Gobierno no quiere sentarse a dialogar». En esta misma línea, comentó sobre la situación que expresó el ex presidente, Mauricio Macri, quien sostuvo que hay que cerrar a Aerolíneas Argentina, a lo que manifestó: «Claro, él vive acá. Yo que vivo a 3.000 km, sin la empresa no puedo venir acá. Es muy fácil decir de acá ‘cerremos Aerolíneas’. También es cierto que los gremios deben ayudar«.

Consultado sobre porqué se opuso en su momento privatizar la empresa, indicó que se cuestionó «¿bajo qué condiciones?, ¿cómo?, ¿cuándo? Yo le estaba autorizando un cheque en blanco para que hicieran lo que quisieran», argumentó. «Ahora, hay proyectos presentados, y una idea de privatizar», comentó, por lo que solicitó «que manden el proyecto de ley, que expliquen los objetivos y que no tengamos experiencias cuando se privatizaron Aerolíneas e YPF».

Frente a este planteo, el senador Blanco expresó abiertamente que está «predispuesto a escuchar» al Gobierno nacional, ya que observa que tiene una visión «aquello que no le gusta cómo anda, en lugar de ponerse a mejorarlo, la solución es cerrarlo», por lo que sostuvo que «el Estado tiene que garantizar la circulación de los ciudadanos. La obligación es trabajar para solucionarlo».

En esta misma línea añadió que «los gremios deberán entender que la empresa debe ser eficiente y no puede seguir siendo subsidiada por el Estado, pero nosotros necesitamos una empresa como Aerolíneas, por la dimensión que tiene el país y la necesidad de conectividad».

