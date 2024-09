Nuevos hábitos de alimentación entre los argentinos en busca de una vida más saludable

Ibarra destacó que «están cambiando los hábitos de todo, estamos evolucionando y está bueno cambiar». La especialista hace hincapié en la importancia del desayuno, ya que este momento del día representa una oportunidad para romper el ayuno nocturno.

Sin embargo, su análisis se centra en la calidad de los alimentos que se eligen para esta comida. “Se sabe que ahora hay alimentos que me favorecen para cortar el ayuno y otros que no», subrayó Ibarra. Teniendo en cuenta que con el alarmante dato de que el 70% de la población argentina padece de diabetes, se vuelve urgente replantear las elecciones alimentarias.

Uno de los puntos que abordó Ibarra es la tendencia de consumir azúcares como primera opción al romper el ayuno. Esta práctica, que antes era común, ha contribuido a las altas tasas de diabetes. «Es importante que a la mañana, cuando sale el sol, se le dé al cuerpo alimentos nutritivos que aporten valor», afirmó. No obstante, reconoce que también existen «valores biopsicosociales», es decir, aquellos alimentos que tienen un significado emocional o social para las personas, como un desayuno tradicional de leche con pan.

Además, la nutricionista hizo referencia a cómo han cambiado las percepciones sobre ciertos grupos de alimentos. «En algún momento, se desayunaba con huevo revuelto o incluso carne. Ahora se ha generalizado el consumo de grasas saturadas, que durante años fueron rechazadas», explicó la especialista en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

A su juicio, es crucial volver a considerar estas grasas en contextos saludables, ya que el desuso de productos naturales ha dado paso a alternativas como la margarina, producto creado por la industria pero que no resulta saludable.

Ibarra también enfatizó la importancia de las meriendas, que al igual que el desayuno, deben adaptarse a las necesidades individuales. «Siempre depende de cada uno reforzar lo que está faltando», afirmó, señalando que muchos de quienes llegan a su consultorio aún no han adoptado prácticas adecuadas para el desayuno, aunque sí se está notando un cambio positivo en algunos hábitos alimenticios en la población.

La evolución de hábitos alimenticios en Argentina y en el mundo no solo implica un cambio en lo que se consume, sino también una reflexión profunda sobre cómo la alimentación influye en nuestra salud y bienestar general, pero también en nuestra cultura. Este camino hacia una alimentación más consciente es una invitación a repensar nuestras elecciones diarias y a valorar lo que significa nutrirse realmente.