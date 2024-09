Nación sigue sin afrontar deudas ni definir redeterminaciones

El escenario de las obras públicas en la provincia continúa presentando importantes retrasos debido a la falta de cumplimiento de los compromisos por parte del gobierno nacional. Así lo dio a entender en ((LA 97)) Radio Fueguina la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, quien ofreció una actualización sobre las obras de infraestructura que originalmente contaban con financiamiento nacional, algunas de las cuales se encuentran paralizadas mientras se esperan los pagos adeudados y las redeterminaciones necesarias para su continuación.

«Lo que teníamos en ejecución en el 2022 a 2023 y que necesitábamos terminar en el 2024, por eso se firmó este acuerdo con compromisos que asumió la Nación», explicó Castillo. El acuerdo mencionado involucraba un reparto de responsabilidades entre el Gobierno Nacional y la provincia. Mientras que algunas obras fueron asumidas por el gobierno provincial, otras continuaron bajo el compromiso de financiación por parte de Nación. Sin embargo, hasta la fecha, los pagos correspondientes no se han hecho efectivos. «Desde diciembre del 2023 a la fecha no hemos tenido pagos», subrayó la funcionaria.

Uno de los principales inconvenientes que enfrentan las obras radica en la necesidad de actualizar los montos de los proyectos mediante las denominadas redeterminaciones. Este proceso permitiría a las empresas cobrar por las obras al valor actual, en lugar de los valores históricos de años anteriores. «Claramente, cada metro de hormigón que tira una empresa lo tiene que cobrar al valor histórico del 2022, 2020, 2017, según cuándo empezó la obra», advirtió Castillo. El retraso en la aprobación de estas redeterminaciones generó un bloqueo en los pagos y en la continuidad de las obras, ya que, sin esos ajustes, las empresas no pueden presentar los certificados necesarios para acceder a los fondos.

Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo.

El monto total de las deudas que se mantienen con las obras provinciales asciende a cifras considerables, con 500 millones de pesos en proyectos de viviendas y más de 2000 millones en obras relacionadas con Enosa, por ejemplo, según informó la ministra. La imposibilidad de regularizar estos pagos, sumada a la falta de actualización de los montos, ha llevado a la paralización de varios proyectos. «Por más que las obras hayan estado detenidas sin ejecución, que es lo que ha pasado en el 2024, los pagos no han llegado», señaló Castillo.

A pesar de los constantes diálogos con las autoridades nacionales, las soluciones no parecen inminentes. Según la funcionaria, si bien hay un intercambio fluido y constante, los avances concretos son escasos: «Llamamos, te piden un papel, otro papel, pero hoy todavía no tenemos efectivo esos pagos para poder inyectarle el dinero realmente a las obras y que se puedan recomenzar». Además, expresó su preocupación por la proximidad del fin de la veda invernal, lo que podría agravar aún más la situación de las obras paralizadas si no se realizan los pagos y las actualizaciones necesarias en tiempo y forma.

En este contexto, algunas áreas han mostrado avances, aunque los problemas persisten en otros sectores. «En el caso de vivienda están actualizados, pero en el caso de las obras que lleva adelante DPOSS o Vialidad Provincial, si no tenés esa actualización de montos no van a poder continuar», destacó la ministra.

Un punto positivo se da en el ámbito educativo, donde las deudas de Nación no son tan significativas y se avanzó con las licitaciones de tres nuevas obras. Además, la construcción de la Escuela 40 en Ushuaia, financiada por la Corporación Andina de Fomento (CAF), es la única obra que recibió pagos regulares y continuó su desarrollo sin mayores contratiempos.

Sin embargo, el panorama no es tan alentador en otras áreas con financiamiento internacional. Gabriela Castillo mencionó proyectos clave, como la ruta 23 y el Centro de Genética, que dependen de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también se encuentran sin los pagos correspondientes. «Es BID, no CAF, pero tampoco eso se está pagando, aún cuando es desde la misma lógica de financiamiento internacional y no financiamiento de los fondos de las arcas de la Nación Argentina», aclaró finalmente.

La expectativa provincial está centrada en que Nación cumpla con el acuerdo firmado, permitiendo el reinicio de las obras una vez finalizada la veda invernal. La provincia, por su parte, ya cumplió con los trámites necesarios, pero la falta de pagos sigue frenando el desarrollo de los proyectos, afectando así el avance de infraestructuras fundamentales para el crecimiento y bienestar de la región.