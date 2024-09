Martín Perez: “La 19640 es la alternativa natural al RIGI”

El Intendente de Río Grande, Lic. Martín Pérez fue consultado sobre distintos aspectos de la realidad política actual y sobre temas relacionados con la gestión municipal.

Acerca de su reunión con el economista y Diputado Nacional (MC) Claudio Lozano, Martín Pérez confió que “fue una reunión muy positiva. Claudio es economista, yo tuve la posibilidad de compartir con él en la Cámara de Diputados, porque fuimos diputados casi durante el mismo periodo. Una persona muy valiosa; además, tengo una buena relación con él porque siempre en la Comisión de Industria Lozano participó y nosotros estábamos obviamente siempre ahí en defensa de nuestra promoción industrial”.

Destacó en ese sentido que si bien Lozano “es una persona que es muy crítica muchas veces por la alta rentabilidad que obtienen las empresas que están radicadas en Tierra del Fuego, también es, por cierto, una persona que entiende muy bien el sentido de nuestra promoción y el porqué es muy importante sostener la Ley 19640 en Tierra del Fuego”.

“El RIGI carece de sentido”

El Intendente de Río Grande consideró que, con el economista Claudio Lozano en la defensa de la promoción económica fueguina “nosotros coincidimos plenamente”. “En este caso él vino a dar una charla respecto al RIGI. Está muy en contra de lo que ha sucedido en la aprobación de este régimen. La verdad que nosotros tenemos una mirada coincidente en ese sentido”.

Confió que “soy una persona que no está de acuerdo con la implementación de ese régimen en términos generales, por el futuro de la Argentina, pero fundamentalmente porque la aplicabilidad de ese régimen en Tierra del Fuego carece de sentido en la medida en que tenemos una promoción económica e industrial que ya de por sí favorece con amplio beneficio la radicación de empresas como la 19640 y que además la preocupación que a nosotros nos genera es que de alguna manera la incorporación o la adhesión a ese régimen puede significar una contraposición de intereses, si se quiere, de regímenes en este caso que puedan colisionar y que puedan perjudicar puntualmente a la Ley 19.640”.

“El déficit fiscal no es el único problema de la Argentina”

Sobre este punto Martín Pérez recomendó “ser cautelosos, precavidos y estudiar muy bien el tema, pero a priori, cuando uno lee lo que se aprobó en el Congreso, la verdad que vemos que podrían existir contradicciones entre lo que es la aplicación de ese régimen a nivel nacional y cómo se aplicaría acá en nuestra provincia”.

“son tiempos para escuchar gente que sabe de economía, porque es como que la biblioteca hoy se ha tornado muy amplia y esta lógica de atacar a diestra y siniestra al déficit fiscal como el único de los problemas o el problema central de la Argentina. Me parece que es una lectura por ahí un poco acotada si tenemos en cuenta todas las variables que juegan para analizar la economía del país”, observó el Jefe comunal riograndense.

Agregó estar “muy preocupado por la situación, por el tamaño del ajuste porque la verdad es que se ve hoy la profundidad de un ajuste brutal, fundamentalmente en los sectores más vulnerables de la sociedad, entre los que están los jubilados sin duda, y los propios municipios. Hablábamos de eso con Claudio, cómo ha impactado el ajuste del Gobierno nacional en los municipios, cómo nos está costando hoy si uno no tiene las cuentas ordenadas en su municipio, la verdad que se hace muy difícil poder brindar todas las prestaciones y los servicios que un municipio tiene que brindar”.

El intendente Martín Pérez se reunió con el economista y Diputado Nacional (MC) Claudio Lozano.

“A pesar del recorte tenemos un sistema municipal de salud muy robusto”

Martín Pérez remarcó que “hablo puntualmente del caso nuestro, en Río Grande, con un sistema de salud muy robusto en estos años que lo hemos fortalecido y que la verdad que hoy está costando mucho; está costando poder sostener esos servicios desde el Estado municipal y vemos además un gobierno nacional que justamente, como lo dijo el propio Presidente (Javier Milei), ha venido a destruir al Estado desde adentro. La verdad que no creo que eso sea la salida de ninguna manera, pero bueno, también hay que respetar lo que ha votado la mayoría del pueblo argentino”.

Recordó que “a nosotros en las ciudades, en los municipios, porque lo hablo con muchos intendentes de todo el país, el ciudadano, el vecino nos exige, a raíz del pago obviamente de sus impuestos, que hagamos obras públicas como veníamos haciendo anteriormente y está muy bien que así sea, nos piden servicio, nos piden pavimento, nos piden bacheo, nos piden todo como corresponde. Ahora, ese mismo nivel de exigencia no se tiene con el Gobierno nacional; parece haber una disociación en este sentido. Entonces, para algún caso como el nuestro que defendemos la presencia y la eficiencia del Estado -porque creemos realmente que el Estado tiene que existir, tiene que tener una función social-, avanzamos y seguimos con nuestras políticas. Ahora, el mismo criterio tal vez no se aplica a nivel nacional. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Hemos dejado de percibir recursos importantes para nuestras ciudades, han quedado obras a mitad de camino, estamos tratando de ver cómo hacemos para reactivar, y eso nos implica tener que destinar más recursos del que tenemos generalmente para poder atender la enorme cantidad de demandas que además son crecientes”, describió Martín Pérez.

Añadió en tal sentido que “en nuestra sociedad, hay un menú de cosas que evidentemente por ahora hay que dejar de hacer y es lo que estamos tratando de evitar porque para nosotros tal vez lo más fácil sería decir, ‘mire, como no estamos recibiendo un solo peso en programas de prevención de salud, no lo podremos atender’. Eso sería desprendernos de nuestras responsabilidades y cito esto como uno de los ejemplos porque hay muchos ya que el recorte afecta a todas las áreas municipales operativas”.

En este punto, el Intendente de Río Grande dio un caso concreto: “se han incrementado exponencialmente en nuestra provincia los casos de sífilis, entre otras cosas tiene que ver con que se han dejado de enviar preservativos a las provincias y se han dejado de invertir en eso en términos de política nacional, con la importancia que eso tiene desde el punto de vista de la prevención de salud. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Dejamos que nuestra gente se siga contagiando o dejamos de atender ese problema? En nuestro caso tratamos de atender y priorizar esa situación puntual como otras que son urgentes”.

Reveló que “nos ha pasado en términos de atender la demanda social. A nosotros en nuestra ciudad de Río Grande nos creció más de un 200% las demandas sociales del Municipio de Río Grande. La cantidad de gente que ha quedado sin trabajo, la cantidad de gente que no puede llegar, no digo a fin de mes, digo a día 15 y en algunos casos menos. El incremento exponencial de los alquileres, el incremento de los alimentos; son situaciones que se están tornando cada vez más complejas, cada vez más difíciles y que hoy están recayendo sobre las espaldas -fundamentalmente- del municipio. Entonces, es una situación realmente preocupante, que no podemos dejar de atender y de estar encima”.

“No podemos volver a tener la discusión de la coparticipación a los municipios”

Ante la consulta, Martín Pérez entendió que la discusión sobre los roles de la provincia y los municipios, “no puede dejar de discutirse nunca eso. Es decir, nosotros, por ejemplo, insisto con lo de la salud, pero podemos hablar de otras áreas también, como el deporte, la obra pública, de lo que se quiera. Podemos hablar de la atención del transporte público. En Tierra del Fuego los municipios se hacen cargo del 100% del transporte público y Tierra del Fuego es la única provincia del país que no lo hace porque no hay otras provincias donde el Estado provincial no ponga un peso en el transporte público, pero esto fue decisión de la gestión provincial, pero nosotros nos hacemos cargo del tema. Otras provincias se encargan, por ejemplo, del boleto secundario, del boleto estudiantil, que es un recurso importante pero en este caso en Tierra del Fuego somos los municipios los que lo afrontamos”.

Martín Pérez busca “la manera más sencilla o menos hábil, tal vez, de ver de qué forma se financia estas cuestiones. Lamentablemente en este caso desde el Estado provincial parece ser que se está pensando en cómo se le recorta una vez más a los municipios. ´Vamos a tener que cambiar esta discusión porque me parece que ya prácticamente anacrónica y cansa a la gente, nos cansa a nosotros. En el caso de Río Grande nosotros tenemos una inversión de más de 250 trabajadores, la gran mayoría profesionales, en nuestro sistema de salud. Todos los meses tenemos que poner los recursos económicos entre los sueldos de esos trabajadores, en los insumos, en la infraestructura, en todos los programas. Son parte de los recursos que administramos con criterio y la verdad que la masa coparticipable que recibe la ciudad de Río Grande es exactamente la misma que la masa coparticipable que recibe la ciudad de Ushuaia. Entonces, me parece si quisiéramos dar alguna discusión profunda tiene que ver con poner en valor, tal vez, lo que cada uno hace y lo que cada uno tenga cierta especificidad en la provincia”.

Recordó que “nuestro sistema de salud municipal lo que hace también es sostener que no se caiga la salud provincial. Es parte de un sistema más amplio”.

Martín Pérez contrastó la pretensión de retraer fondos a los municipios para, entre cosas, invertir en redes de gas y recordó que “la inversión en redes de gas las hicimos nosotros desde el Municipio de Río Grande en todos los barrios de la ciudad, donde hemos llegado con estas redes de gas; la inversión ha sido municipal, de la misma manera que la inversión que se hacía en el momento en el que el actual Gobernador era Intendente de la ciudad (Gustavo Melella). Nosotros nos hicimos cargo de finalizar obras que habían comenzado durante la gestión del actual Gobernador cuando era Intendente y continuamos con nuevas obras de redes de gas”.

Martín Pérez recordó que “el año pasado la Provincia planteó que iban a avanzar con un programa ‘Llegó el Gas’, algo similar a lo que se hacía en el gobierno provincial anterior (Rosana Bertone), con aporte del Banco de Tierra del Fuego. Me parece muy bien que el BTF aporte a esas conexiones de gas, pero ¿aportó el Banco? ¿Se hicieron esas conexiones? No hablamos de redes, hablamos del servicio de conexión de gas; de los vecinos que tienen el gas en la puerta de su casa y que no se pueden conectar por la situación económica. Entonces, se anunciaron programas que luego no se aplicaron y la verdad que hoy la solución a eso no es quitarle la plata a los municipios, no me parece que sea el camino”.

“En mis 5 años de gestión no he incrementado exponencialmente la planta de personal”

Preguntado por dónde podría pasar la discusión con el Gobierno de la Provincia por la coparticipación municipal, Martín Pérez entendió “en ser más eficientes con la administración de los recursos y de los gastos, por ejemplo ¿No podemos dar una discusión más profunda respecto a eso? Me parece que no es una discusión que tenga que darla yo, es una discusión que tiene que dar la Legislatura y que tendremos que dar nosotros en nuestro Concejo Deliberante cuando presentemos el proyecto de presupuesto y, por ejemplo, le digamos a la gente en nuestra ciudad que no hemos incrementado exponencialmente las plantas de personal en estos últimos 5 años de mi gobierno; que hemos sido criteriosos, que hemos llegado al municipio con un déficit de más del 7%, hemos equilibrado las cuentas. No se si por ahí en todo ámbito se puede plantear exactamente lo mismo”, observó.

El Jefe comunal riograndense lamentó “¿cómo en Tierra del Fuego se termina premiando la ineficiencia del Estado? Insisto, son discusiones que tendremos que dar acá, ahora y en futuro también”.

“No es el momento para una reforma de la Constitución provincial”

Martín Pérez reafirmó su postura sobre la reforma parcial de la Constitución provincial que hoy está judicializada. “Vuelvo a insistir en algo que he manifestado innumerable cantidad de veces desde que comenzó este proceso reformista allá a fines de diciembre de 2023 en la última sesión la Legislatura que se cambiaba y no recuerdo a qué hora de la noche se aprobó una ley (1529)”, introdujo.

Continuó diciendo que “ahora, en términos de la discusión que nosotros planteamos, dijimos que vemos que no es el momento, vemos que con la situación social y económica que se está viviendo en el país y en la provincia, no es el momento. La gran mayoría de los vecinos y las vecinas de nuestra provincia la plantean en los mismos términos. Me parece que nunca estuvo claro tampoco cuáles eran los objetivos de esa reforma. Después el Gobernador, cuando pasó lo que sucedió con la justicia, hizo un planteo más profundo respecto a la situación de aquellos privilegios que se pretendía tocar en la reforma. Sería muy bueno saber puntualmente cuáles son los artículos que se quieren reformar para terminar con los privilegios en todo ámbito, especialmente en la justicia, como él lo manifestó”.

Evaluó que “tampoco ha estado muy claro esa reforma; me parece que es una discusión que hoy está fuera de contexto en el sentido de que las necesidades de nuestra gente pasan por otro lado, claramente”.

“Tarifazos de gas son consecuencia de la motosierra a la gente”

Preguntado sobre los aumentos desmedidos de la tarifa de gas en un contexto de crisis el intendente Martín Pérez confió que “esta semana hemos estado, yo por lo menos me he puesto a leer mucho, a estudiar, a ver de qué manera podemos atacar esta situación. Es terrible. Se hizo todo lo que se podía en el plano judicial. Y en esto la verdad que también debo decir, nos juntamos, nos unimos todos para defender esta situación, digamos que es alarmante en las provincias, pero el amparo, la cautelar llegó a la Cámara de Comodoro Rivadavia y se rechazó dicho amparo, por lo cual sigue vigente la cautelar por los no cortes, pero la verdad que es terrible la situación».

En procura de basar su argumentación, el jefe comunal testimonió que «hemos visto boletas de vecinos que les pagaban 8.000 pesos y ahora tienen que pagar cerca de 100.000. Nos ha pasado en nuestra gestión, en el municipio, por ejemplo, la factura de nuestro Centro Deportivo Municipal era de 200.000 pesos y nos ha llegado 2.600.000 pero solamente en un gimnasio.

«La verdad-agregó Perez- se hace difícil encontrarle la manera a esta situación si no es a través del Congreso, para frenar este tarifazo brutal que se ha aplicado. Pero insisto, son parte también de las decisiones políticas que toma el Gobierno nacional. Cuando el candidato en aquel momento (Javier Milei) se paseaba por el país con una motosierra en la mano, nosotros advertimos que esa motosierra era para recortarle a la gente, a los vecinos comunes de aquí, a las familias argentinas”.

Recordó que esa motosierra pasó a cortar “los subsidios que se implementaban para que no tengamos que pagar tarifas exuberantes. Estas son las consecuencias, lamentablemente. Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance, pero es una situación compleja la que se está viviendo”.

“Desde la oposición debemos plantear una alternativa seria para la sociedad”

Ante los argumentos ideológicos de Javier Milei sobre la función de la economía y el rol del Estado que concitó el interés del electorado y lo llevó a la Presidencia de la República, se lo consultó finalmente al intendente Martín Pérez si hoy por hoy no se le opone nada creíble o factible que mejore la situación económica del país, Martín Pérez evaluó que “primero, está la profundidad del ajuste; un ajuste tremendo, perverso, muy duro para la sociedad. Pero, por otro lado, la incapacidad que estamos teniendo todos como oposición desde una mirada federal, también para reorganizarnos y para poder ser serios, poder ser creíbles, poder plantearle esperanzas, de alguna manera, a nuestra gente. Un nuevo proyecto nacional, una nueva mirada de la Argentina que se acomode a estos tiempos y que proyecte un futuro mejor para nuestra gente. La verdad que creo que el gran desafío definitivo que tenemos desde la política, quienes no estamos hoy formando parte del Gobierno nacional, es ver de qué manera nos reorganizamos y planteamos una alternativa. Es una discusión profunda y espero que la podamos saldar lo antes posible”, concluyó el intendente Martín Pérez.

