Mario Ferreyra saludó a los docentes de la Fundatec por el Día del Maestro

El Día del Maestro en la Argentina se conmemora cada11 de septiembre con el fin de valorar el trabajo de todas las personas que se dedican a la educación en el país. Durante esta jornada, se saluda a todos los maestros y docentes del país, que tienen un día de descanso en el nivel primario.

La fecha recuerda a Domingo Faustino Sarmiento, quien falleció un día como hoy, pero de 1888. Gracias a su extensa carrera política, impulsó la construcción de escuelas, leyes y programas de estudio, por lo que es considerado como el “padre del aula”.

En ese contexto, el Decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, Ingeniero Mario Félix Ferreyra, saludó y felicitó a todos los docentes de la Fundatec (la Fundación Tecnológica) en todos sus niveles.

“Así como el 2 de mayo conmemoramos el Día de las y los docentes de la UTN, hoy, en el Día del Maestro queremos agradecer y felicitar a todos los maestros que día a día enseñan y preparan a nuestros alumnos desde la más tierna edad; desde las aulas del Jardín de Infantes Rosarito Vera Peñaloza, de la Escuela Austral de Enseñanza Bilingüe (EADEB), desde el Colegio Integral de Educación Río Grande (CIERG) y el Colegio Integral Ushuaia (CIEU), como así también desde los claustros de nuestra Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional y del Instituto Superior del Profesorado Río Grande, los maestros y profesores, docentes en general, dan todo de sí para educar y formar a los futuros ciudadanos y prepararlos para la vida y la libertad”, elogió.

Agregó que “toda sociedad libre y autónoma requiere de maestros entregados a la vocación de enseñar y formar personas, apelando no solo al conocimiento, sino a ese plus que da el sentido del deber y la responsabilidad de educar. John Dewey señalaba que ‘la educación no es preparación para la vida, sino la vida misma’ y por eso hago propio aquel viejo axioma que señala que “lo que un profesor escribe en el pizarrón de la vida nunca puede ser borrado”, concluyó.

“Sarmiento ha dejado un enorme legado”

Por su parte el licenciado Fabio Seleme observó que “el día del maestro es un día que sirve para poner en valor una profesión que cumple un rol fundamental en lo que es la reproducción social. El maestro, el docente, el profesor, es aquel que dentro de un sistema público permite transferir de una generación a otra el conocimiento, las tecnologías, los procedimientos y todo el acervo que la humanidad ha hecho a lo largo del tiempo. Es decir, el maestro es aquel que no solamente todos los días enseña, difunde conocimientos sino que presta un servicio social fundamental y nosotros como es fundamental, porque no solamente tenemos escuelas, sino que somos una universidad y también tenemos un instituto de formación docente como el ISPRG donde se forman alumnos que quieren ser docentes, maestros, profesores de inglés, profesores de química hoy, también tenemos la diplomatura en docencia para técnico y profesionales universitarios”.

Agregó que “nuestra universidad es una institución educativa pero no solamente difunde conocimientos y forma profesionales, sino que forma también otros docentes”.

“Saludo a todos los maestros y sobre todo yo especialmente en términos personales a todos los que me formaron y de los que recibí conocimiento y permitieron que uno sea lo que es la vida en gran medida”.

Seleme destacó que “el maestro, el docente, el profesor secundario, el catedrático universitario es en realidad la misma profesión porque la docencia y el magisterio es uno solo. Por supuesto que tiene sus matices en los distintos niveles educativos, pero el arte y la profesión de enseñar es en realidad una sola”.

Entendió que “lo que hay que poner en valor hoy y sobre todo recordando que el 11 de septiembre es el Día del Maestro en memoria o en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, quien más allá de las críticas o los matices que pueda tener o haber tenido su actividad política, hay que reconocer que marcó a la Argentina de una manera muy especial por esa voluntad y ese hacer positivo por la educación argentina que tuvo. Las escuelas normales que fundó Sarmiento todavía están hoy en pie, son un ejemplo histórico de la potencia que tiene la educación para homogenizar y formar una nación porque en realidad la escuela argentina de fines del siglo XIX, principios del siglo XX construyó la Nación, construyó la nacionalidad, construyó nuestros mitos históricos, homogenizó un país que recibía gente de todos los lugares del mundo, hizo posible nuestra idiosincrasia y nuestra potencia como país”.

Finalmente dijo que “nuestros próceres fundadores han sido por formación, por estar ligados a la ilustración, a la filosofía en gran medida, grandes difusores de la educación como herramienta de liberación. Algo que decimos siempre es que el mundo no es igual de grande para todos, es más grande para aquellos que comprenden, que tienen más conocimiento, que tienen más conceptos, ven más cosas, ven más matices y entonces disfrutan más de la vida que aquellos que tienen menos conocimiento”.

