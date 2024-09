Madrugar para un futuro mejor: La destacable labor de las Cooperativas

Mientras la mayoría de los vecinos duerme, ellos se levantan, para comenzar a trabajar a las 03:00. Se trata de la «Cooperativa Unida RG Limitada», compuesta por Marcelo, Brian, Camila, Teresa y Delfín, quienes son los encargados de limpiar las veredas y los establecimientos educativos, previo al ingreso del personal y estudiantes de los colegios de Chacra II y el Mutual.

En diálogo con Camila señaló que duermen «poco, pero es trabajo. Tenemos que hacerlo«. Asimismo, señaló que es madre, pero esto no impide que todos los días esté presente en el lugar de trabajo, ya que sus hijos son cuidados por su cuñada, quien le brinda una mano, para cumplir con sus responsabilidades.

En tanto, Brian indicó que todos los integrantes de la Cooperativa viven en la zona de la Margen Sur, por lo que se levantan cerca de las 02:00 de la madrugada, para cruzar el puente media hora después y a las 03:00 iniciar su trabajo. Estos horarios no les permite desayunar correctamente, por lo que sólo toman mate al momento de trasladarse de una institución educativa a otra, o desayunan al momento de retornar a sus hogares.

Asimismo, Brian señaló que no considera un sacrificio su horario laboral, ya que lo toma «como un trabajo más. Hay que salir adelante», teniendo en cuenta el difícil panorama de encontrar trabajo, para ellos «es una oportunidad y la aprovechamos».

Al momento de dialogar con el programa radial «Un Gran Día», Teresa indicó que es la primera ve que trabaja en este horario tan particular. Además, agregó que una vez que finaliza su turno «descanso una hora, y a las 09:00 de la mañana me levanto, porque soy empleada doméstica».

Teresa indicó que es madre y abuela, por lo que en su casa se acuesta «a la 01:00 de la madrugada, y a las 02:00 ya me levanto. Hay veces que no tengo tiempo de dormir la siesta», resaltando que esto no es un impedimento para cumplir con su trabajo, ya que coincide con la postura de Brian «es una oportunidad, así que la aprovechamos, debido a que es un trabajo que vinimos esperando desde hace rato. Es lindo poder volver a trabajar«.

La «Cooperativa Unida RG Limitada» inicia su labor a las 03:00 de la madrugada, y tienen a cargo 9 colegios, tales como el Soberanía Nacional, Maradona, Escuela 8, Centro Polivalente de Arte, el Jardín N° 5 «Tol-Olejce», entre otros.

