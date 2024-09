Los vuelos de Aerolíneas del sábado no saldrán por el paro

El paro de pilotos y personal de Aerolíneas Argentinas, anunciado para este viernes y sábado, genera consecuencias irremediables e inmediatas en los vuelos hacia y desde Río Grande. La medida, que fue agravada por el despido de tres pilotos, afectará especialmente el vuelo que debía salir de Buenos Aires en la madrugada del sábado, a las 2:00, y su regreso a la capital argentina desde Río Grande esa misma mañana.

Federico Juncos, asesor turístico de la ciudad, brindó por ((La 97)) Radio Fueguina detalles sobre la situación: «Particularmente el primer tema es el vuelo que va a salir el sábado la madrugada, a las 2 de la mañana, ese vuelo va a estar afectado por el paro, el que viene a nuestra ciudad», explicó.

También señaló que el vuelo de la noche de este viernes no sufrirá modificaciones, ya que el paro es de 24 horas y comenzará a las 12 del mediodía para finalizar el sábado a la misma hora. «Para nuestra ciudad el único que se vería afectado sería el vuelo del sábado viniendo a las 2 de la mañana y la gente que viajaba el sábado a la mañana temprano de Río Grande a Buenos Aires», añadió Juncos.

En cuanto a los pasajeros afectados, explicó que desde la agencia que integra reubicaron a todos los clientes que compraron los pasajes a través de ellos, pero indicó que aquellos que adquirieron sus boletos por otros medios deberán contactarse directamente con Aerolíneas Argentinas para ser reubicados en vuelos alternativos. «Por lo menos la gente que nos ha comprado, ya hemos reubicado a todos nuestros pasajeros para otros vuelos alternativos. Pero hay mucha gente que ha comprado directamente por la página o en otros lugares, se tienen que comunicar para ver cómo se pueden reubicar», comentó.

La recomendación para los pasajeros afectados es clara: comunicarse lo antes posible con la aerolínea para reorganizar su itinerario sin cargos adicionales. «Como es un paro de ellos, simplemente tienen que pasarlo a lo que tengan disponible, en teoría no tienen que cobrar ningún cargo», subrayó el asesor turístico.

El paro de Aerolíneas Argentinas se suma a una serie de medidas de fuerza que estaban programadas para estos días. «Lo que teníamos en un principio era el paro de controladores aéreos, que le dictaron conciliación obligatoria y se había suspendido, que era una grilla de varios paros, que por ahí la gente se informó. Lo que pasa es que ahora se plegaron los pilotos y fue de manera sorpresiva», aclaró Juncos. Esta situación sorpresiva complicó la posibilidad de prever con antelación las cancelaciones y reacomodar a los pasajeros con tiempo. «Entonces eso evitó que nosotros podamos tener la previsión de poder reacomodarse en sus vuelos, para no tener que sufrir la cancelación. Estar reubicado con tiempo y para uno acomodarse», explicó.

La cancelación de los vuelos genera no pocas molestias entre los pasajeros, aunque la respuesta varía según el caso. «A nadie le gusta quedarse o cambiar el día, algunos no tienen problemas, otros sí», afirmó Juncos. Mientras tanto, su agencia hizo todo lo posible para notificar a sus clientes y reacomodarlos en otros vuelos, aunque reconoció que no pueden hacerlo con aquellos que compraron directamente por la página web de Aerolíneas. «Nosotros notificamos a los pasajeros nuestros, pero nosotros no tenemos acceso a todos los pasajeros que compraron por las páginas web o directamente a Aerolíneas, que tendrán que acercarse a ver cómo los reubican, no creo que los llamen», advirtió finalmente Federico Juncos, quien indicó que, en total en la agencia que representa, alrededor de 20 personas se vieron afectadas por la cancelación de los vuelos del sábado.

El paro finalizará a las 12 del mediodía del sábado, por lo que se espera que las operaciones se normalicen a partir de esa hora, aunque las consecuencias de las cancelaciones y reubicaciones seguirán afectando a algunos pasajeros durante el resto del fin de semana.