Freiberger acusa a sus pares del Concejo Deliberante de acompañar la Ley Bases

El jueves 29 de agosto, el Concejo Deliberante llevó a cabo la 6ta. Sesión Ordinaria y sancionó el «Régimen Municipal de la Iniciativa Privada», una iniciativa de la concejala Belen Monte de Oca de Juntos por el Cambio, lo cual generó el rechazó de su par Daiana Freiberger, del bloque Partido Justicialista, quien dio el único votó por la negativa.

Freiberger sostiene que lo aprobado incluye en su artículo 17 la adhesión al RIGI, un esquema de flexibilización impositivo, aduanero y cambiario para las compañías que inviertan más de US$ 200 millones en el país, garantizando el beneficio de una estabilidad fiscal por 30 años.

Para la justicialista, el proyecto presentado por Monte de Oca «debería llamarse Caballo de Troya dado que el Artículo 17 es apoyar la Ley de Bases, que presentado por el Ejecutivo Nacional, votado en el Congreso de la Nación, porque es apoyar a Milei, no puedo acompañarlo ideológicamente y sin debate”.

Señaló que luego de siete horas de debate parlamentario los promotores del proyecto buscaron adherir «de plano y sin discusión» a una ley nacional. “Nos cansamos de subir placas en Instagram, de hablar por los medios de la ley Bases de como perjudica a la industria, como perjudica a los empleados, pero todo eso no sirve de nada -reprochó la funcionaria-. Estoy muy decepcionada con alguno de los concejales y concejalas porque después cuando tenemos que levantar la mano para votar estas cuestiones, levantamos la mano y estamos votando la ley Bases”.

«Para adherir al RIGI no le consultamos a nadie total nos daremos cuenta de las consecuencias del proyecto cuando se aplique. De ninguna manera lo voy acompañar cuando ni siquiera el Poder Legislativo lo trató”, dijo Freiberger.

“Esto no lo voy a votar como no hubiera votado la Ley de Bases tampoco porque debemos posicionarnos idelogicamente de un lado y no corrernos porque sino seremos parte de este Caballo de Troya”, concluyó.

El proyecto fue, finalmente aprobado por mayoría por los dos Concejales de Forja, la propia autora del proyecto y los 4 concejales restantes del Partido Justicialista.