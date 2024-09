Eugenia Duré afirmó que Milei “quiere vernos de rodillas” ante el Reino Unido

La senadora nacional fueguina María Eugenia Duré presentó este jueves una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei, la vicepresidente Victoria Villarruel y la canciller Diana Mondino, por el acuerdo firmado hace pocos días con el Reino Unido que, a su juicio, reflota lo firmado en tiempos de Mauricio Macri con ese mismo país, conocido como “Foradori-Duncan”.

Duré aclaró que el acuerdo fue presentado como un comunicado de prensa “para que no pase por el Congreso de la Nación”.

La fueguina sostuvo que lo que Javier Milei quiere “es vernos de rodillas ante el Reino Unido, y no me voy a cansar de decirlo. Esta renovada relación bilateral viene a consolidar eso: cada una de las cuestiones de privilegio que he realizado este tiempo tienen que ver con un avance sistemático de este Gobierno nacional. Vienen dando cuenta de lo que hoy se ha anunciado como la crónica de una entrega anunciada”.

Para Duré, “este pacto está siendo celebrado con un beneplácito de los kelpers por las concesiones de soberanía que les otorga Milei, en el Parlamento del país usurpador están celebrando este pacto”, tras lo cual citó expresiones del presidente de la Asamblea Legislativa de los kelpers, que reflejaba que habían participado en las negociaciones de esas medidas y celebraban la vuelta de la ruta aérea San Pablo-Mont Pleasant, que “seguirá fortaleciendo nuestra economía”, como así también citó “la cooperación en materia de pesca, esencial para la conservación de los recursos marítimos del Atlántico sur y la estabilidad de nuestra economía”. Condenó en tal sentido que se vaya a compartir datos pesqueros.

La diputada camporista recordó que la canciller no ha concurrido todavía al Congreso y reclamó su interpelación para conocer “cuál es la postura argentina”. Anunció por último que este jueves presentaron un proyecto de comunicación donde le piden a Diana Mondino “que cuente cuál es esta renovada etapa de la relación bilateral con el Reino Unido y cuáles son los acuerdos”.

“Este pacto refleja además una burla constante del presidente de la Nación sobre todo a nuestros veteranos de Malvinas y los familiares de Malvinas”, cerró la senadora camporista.

(Fuente: Semanario Parlamentario)

