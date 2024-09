Tabaré Barreto expuso en Canadá la importancia de la conservación de las aves migratorias

Tabaré Barreto, presidente de la ONG Estepa Viva y encargado del área de Ciencias Naturales del Museo Municipal Virginia Choquintel, participó en el Décimo Encuentro de Aves Playeras del Hemisferio Occidental, celebrado recientemente en Canadá.

En una entrevista exclusiva para ((La 97)) Radio Fueguina, en el programa “Tarde a tarde”, Barreto compartió sus experiencias y reflexiones sobre la importancia de la conservación de las aves jugadoras migratorias.

Explicó que logró obtener una beca en febrero para financiar su viaje, lo que le permitió presentar dos trabajos de investigación. Uno de ellos se centró en la nidificación del Chorlito Doble Collar en Punta Popper, un área que actualmente enfrenta un proceso de urbanización. El otro trabajo se relaciona con la campaña “Compartamos la playa fueguina”, que Barreto ha estado desarrollando junto a Estepa Viva y otras instituciones provinciales.

“En ambos casos, tratamos sobre la intervención humana y su afectación a las aves playeras migratorias”, comentó Barreto. En su investigación sobre el Chorlito Doble Collar, se analizó cómo el crecimiento de un nuevo barrio ha impactado el comportamiento de estas aves. Por otro lado, la campaña “Compartamos la playa fueguina” busca sensibilizar a la comunidad de Río Grande sobre la importancia de minimizar las molestias que sufren estas aves debido a diversas actividades en la playa.

Barreto además destacó la investigación realizada por Cristina Wilner en 2019, mediante la cual se puedo ver como las caminatas de las personas en la playa son una de las principales causas de problemas para las aves.

Sin embargo, Barreto destacó un avance positivo: “Hemos notado una disminución en la cantidad de perros sueltos en la playa, lo cual es una buena noticia”. A pesar de esto, la cantidad de personas que caminan por la playa y que asustan a las bandadas de aves se ha mantenido, e incluso ha aumentado ligeramente.

“Lo que mostramos fue justamente otro trabajo importantísimo de investigación que se hizo en 2019, iniciado por Cristina Wilner, una observadora de aves de acá de Río Grande -mencionó el especialista-. Ella pudo hacer 78 horas de observación durante toda la temporada 2019-2020 y ahí vimos que uno de los principales problemas que tenían las aves era gente que va a caminar a la playa y que en esta simple caminata, quizás por no esquivar a la bandada y quizás por no verla o no pensar demasiado el daño, se las hacía volar, varias veces incluso una misma persona, o dos personas, las espantaban, las hacían volar varias veces, así que se tomó un registro de eso, de cuántas veces sucedió”.

“Hicimos un nuevo monitoreo y vimos que los números la verdad que no han bajado mucho y si hay un número que sí disminuyó notablemente que es la de perro sueltos en la playa”, agregó.

Durante su presentación en Canadá, Barreto compartió el progreso de la campaña y el impacto que ha tenido en la comunidad. “A lo largo de estos cuatro años, hemos logrado sumar a más personas e instituciones a nuestra causa”, afirmó. Este esfuerzo colectivo se ha plasmado en un nuevo documental titulado “Compartamos la playa fueguina – Articulando la conservación”, que se estrenó en el canal de YouTube de Estepa Viva.

El documental, que coincide con el inicio de la temporada de verano, presenta entrevistas con personas que se han unido a la campaña y destaca el capital social acumulado en estos años por la organización. “Estamos a punto de comenzar la quinta temporada de esta campaña, y el apoyo ha crecido de manera significativa”, concluyó Barreto.