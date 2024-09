El Municipio elaboró un Presupuesto de 130 mil millones de pesos para el 2025

Ante el anuncio del Presupuesto Nacional, y el severo recorte que sufrirá la Provincia, el Intendente indicó que «esta semana seguramente estaremos corrigiendo o no el Presupuesto que ya teníamos elaborado».

El Intendente Martín Perez brindó una conferencia de prensa en el 2° Curso Provincial de Formadores en Prevención de Suicidio, y fue allí que se refirió a distintos temas de interés general, como por ejemplo el Presupuesto Municipal 2025.

En este sentido, el mandatario indicó que esperan al «recálculo de recursos y gastos que va a presentar la Provincia», ya que éste se encuentra «obsoleto», según indicó también el Ministro de Economía de Tierra del Fuego, por lo planteado el Presidente de la Nación, en la presentación del Presupuesto 2025.

Frente a esta situación, el Intendente indicó que «esta semana seguramente estaremos corrigiendo o no el Presupuesto que ya teníamos elaborado», el cual «está en el orden de los 130 mil millones de pesos para el próximo año». Ante este panorama, Perez espera que «el recorte no prospere».

«Tenemos que ser responsables en esto, y entender las necesidades que tienen nuestras ciudades», agregó. A esto, le sumó que «en Tierra del Fuego, los Municipios se hacen cargo del 100% del transporte de pasajeros, y creo que es la única provincia del País que no se hace cargo, porque cruzando a Santa Cruz, hasta el boleto estudiantil cubren«, sentenció Martín Perez. «Nosotros nos hacemos cargo de verdad de la situación, y sumar otro recorte más… No me parece el camino y menos sin diálogo», manifestó.

Al exponer esto, el Intendente fue consultado de si mantendrá un diálogo con el Gobernador, a lo que respondió seriamente: «siempre está la puerta abierta para charlar. Nosotros nunca cortamos el diálogo», ya que resaltó que debe haber una interlocución constitucional seria. «En muchos aspectos políticos coincidimos, pero en estos tenemos una mirada distintas, y es parte de las discusiones que tenemos que dar», evaluó. «No es una guerra», aclaró Perez, «sino ser responsable de lo que nos corresponde a cada uno».

El intendente señaló que por la Carta Orgánica le corresponde «defender los recursos del Municipio. Tenemos una gestión que se ocupa de muchos temas», concluyó.

