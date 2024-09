El Municipio de Río Grande entregó 55 lotes con servicios

Este viernes a la mañana el intendente Martín Pérez encabezó la entrega de 55 nuevos lotes con servicios que se suman a los 250 terrenos ya entregados desde que comenzó su gestión y a pesar de la pandemia y de la compleja situación económica. El Jefe comunal reveló que la demanda habitacional sigue creciendo y se proyectan nuevas urbanizaciones. También observó que se enfrenta un contexto económico difícil con El Intendente de la ciudad de Río Grande, Lic. Martín Pérez, encabezó junto a integrantes de su gabinete 55 lotes con servicios en un evento que se desarrolló en el Centro Deportivo Municipal ‘Alejandro Guata Navarro’.

El Jefe comunal en su discurso, destacó la importancia de la comunidad de Río Grande, la entrega de lotes con servicios y el compromiso de seguir desarrollando la ciudad. Enfatizó la unión, el respeto y la construcción de un mejor futuro para las generaciones venideras.

Martín Pérez comenzó su discurso reconociendo los años de espera de estas 55 familias. “Veo algunas familias acá que hace 15, 16, 17 años que vienen esperando algo tan importante que es ni más ni menos que poder tener un pedacito de suelo en nuestra querida tierra, en nuestra querida Río Grande, esa tierra que hemos sabido construir entre todos, cada uno de nosotros aportando un granito de arena, el esfuerzo, el día a día, el sacrificio de vivir en esta tierra tan austral y tan cargada de soberanía”, expresó el Intendente.

Agregó que “Yo digo que a Río Grande se la ama o se la odia, los que estamos acá estamos porque la amamos profundamente, sin lugar a dudas y creo que ese amor que le ponemos todos los días, hace que Tierra del Fuego, que Río Grande en particular, sea una ciudad que siempre va para adelante, que siempre crece, que se desarrolla, que también tiene sus dificultades pero que tiene un sentido de la solidaridad entre vecinos que créanme, yo no lo he visto en ningún lugar del país y eso, sin duda, nos destaca como pueblo, somos un pueblo distinto al resto, nos encontramos unidos en comunidad defendiendo lo que tenemos que defender, defendiendo nuestra industria, defendiendo nuestro suelo, nuestra soberanía, nuestro mar, y creo que eso es lo que hace de alguna manera también de que Río Grande sea esa ciudad que siempre da un paso adelante”.

Resaltó que “en este día tan importante para ustedes, para ustedes como familia, para vecinos, vecinas de nuestra ciudad, para sus hijos, para sus nietos que empiezan a crecer en este suelo, que empiezan a transitar su vida, qué importante es lo que estamos logrando hoy, que 55 familias de nuestra ciudad puedan llevarse el papel que digan que son propietarios de un pedacito de esta tierra, que puedan entre ustedes empezar a construir comunidad, organizar una comunidad, organizar un barrio, ser respetuosos entre nosotros, ser solidarios, comprender que esta ciudad la hacemos entre todos, que nos tenemos que respetar mutuamente”.

Crecimiento exponencial de Río Grande

El Jefe comunal destacó el crecimiento de la ciudad. “Creo que de alguna manera Río Grande fue creciendo y desarrollándose así, con solidaridad. El viernes pasado hicimos la fiesta con todos los jubilados, con los antiguos pobladores de nuestra ciudad en el gimnasio del Colegio Don Bosco, y me contaban algunos lo que era vivir en la Río Grande de allá del 50, 60 del 70, tal vez a algunos de sus familiares les haya tocado vivir ahí o algunos de ustedes sean fueguinos nacidos acá. La ciudad llegaba hasta acá nomás, hasta Alberdi, hasta Bilbao, y había que estar entre el barro y la dificultad. Y cómo se fue desarrollando la ciudad, miren la Río Grande que tenemos hoy. Entonces digo, yo los invito en este día tan especial para ustedes, que va a ser un día que les va a marcar su vida, toda la vida se van a acordar de este momento tan importante, que cuando vayan, cuando se instalen, cuando empiecen a construir, cuando pongan esa piedra fundamental en donde sea su tierra, que piensen en la Río Grande actual, pero también en la Río Grande del futuro”, invitó.

Añadió que “debemos entender que entre todos tenemos que seguir construyendo esta ciudad, que queremos que Río Grande para nuestras futuras generaciones, sea una ciudad todavía mejor de la que vivimos, que podamos fortalecer nuestro deporte, nuestra cultura, nuestra salud. Río Grande tiene un sistema de salud que es único en el país y en la Patagonia”.

“Les pido que nos sintamos orgullosos de eso y quiero por último, como hago siempre, además de felicitar y agradecer mucho a Gastón Díaz, a Florencia Ortiz, a todo el equipo de hábitat de nuestra gestión. Cuando llegamos acá a la administración de la ciudad, teníamos un banco de tierras en 15.000 personas más o menos, ordenábamos mucho, hubo que ordenar, hubo que trabajar, hubo que arreglar muchas cuestiones administrativas, pero teníamos un área especial para empezar a resolver este problema. Y hoy podemos decir que estamos entregando después de 3 años, les diría, porque tuvimos un año y medio de pandemia, podemos entregar el lote número 250 de nuestra gestión, y el objetivo es seguir creciendo. El objetivo es seguir consolidando suelo, es seguir haciendo servicios, es seguir llevando el gas a nuestros vecinos como hemos hecho a lo largo de nuestra gestión, 1.250 familias pudieron acceder a la red de gas por obras que hizo el municipio de Río Grande, y eso también es calidad de vida. Y estos lotes que ustedes hoy van a recibir, tienen absolutamente todo, tienen el gas, tienen obviamente agua, todos los servicios, tienen la electricidad, tienen el cordón cuneta. Entonces digo, también es una lógica de hacer urbanizaciones que contemplen también una mejor calidad de vida para todos”.

Finalmente el intendente Martín Pérez agradeció y pidió disculpas “por tantos años de espera, por haber tenido que esperar más de 15, 16, 17 años para poder encontrar una solución habitacional. Si algo tenemos que corregir justamente es eso, tenemos que tratar de mejorar entre todos como municipio, como Estado en general, para poder dar respuestas más rápidas a las necesidades urgentes que tiene nuestra gente. Así que disfruten mucho esta tierra, construyan, creen lazos, configuren una familia que es lo más lindo que puede haber y ayúdennos a que Río Grande siga creciendo. Muchas gracias y felicitaciones para todos”.

