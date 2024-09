El fraude millonario que destruyó ahorros y esperanzas

Walter Nievas, abogado acusado de estafar a casi 80 personas con sumas millonarias, fue procesado recientemente, tras una investigación que involucró tanto a empresas de comunicación como a la División de Delitos Complejos de la Policía fueguina.

Nievas operaba bajo un esquema en el que generaba confianza entre sus víctimas, muchas de las cuales firmaron contratos de mutuo y documentos legales que, al principio, parecían cumplirse a la perfección. Sin embargo, las denuncias comenzaron cuando dejó de honrar sus compromisos, desencadenando la intervención judicial.

Una de las víctimas, una mujer que prefirió mantenerse en el anonimato, narró en exclusiva por ((La 97)) Radio Fueguina su experiencia con el estafador. “Creo que ya pasó un año después de todo esto y ya como que lo tenemos incorporado en nosotros que fuimos estafados y que perdimos la plata”, expresó con resignación. Según su relato, había confiado en Nievas por recomendación de un compañero de trabajo, quien le aseguraba que las inversiones realizadas con él generaban intereses. «Él me citó en la oficina de abogados, yo le di la plata en efectivo, en su momento no aceptó transferencia», recordó la mujer, quien entregó 2.600 dólares, ahorros que había reunido junto a su hijo.

Como muchas otras personas, creyó que la credencial de abogado de Nievas y su vínculo con la policía le otorgaban una seguridad extra. “Vi que él tenía su certificado, su título flamante en la pared… dije ‘no, no me va a estafar, es un abogado, trabaja en una comisaría, no puede ser que me estafe’. Yo lo dudé en su momento, hasta que me decidí», confesó, recordando la sensación de confianza que inicialmente le transmitió. Sin embargo, en menos de un mes, la realidad cambió drásticamente. La mujer empezó a sospechar cuando se enteró por redes sociales que otros inversores también estaban buscándolo.

El modus operandi de Nievas incluía la creación de una red de confianza a través de terceros. Entre las víctimas también se encuentra un hombre que explicó cómo fue convencido para participar en el esquema. «Entré como la mayoría, por medio de otras personas que te recomendaban por los intereses que te daban cuando depositabas un dinero. Uno pensaba que con eso tenías un respaldo de seguridad», comentó, rememorando su primer contacto con Nievas en un estudio jurídico. Entregó 500.000 pesos y firmó un contrato de mutuo oneroso, avalado por todos los papeles legales correspondientes. Sin embargo, al igual que muchas otras víctimas, nunca recibió el retorno prometido.

El juez a cargo del caso, Raúl Sahade, explicó en su momento que, si bien Nievas fue procesado por estafas, no se encontraron pruebas que apunten a otros delitos en este momento. Además, Rocío Itatí Godoy, ex pareja del acusado, aún no fue procesada, aunque la investigación continúa.

A pesar de las dificultades para obtener justicia, una de las víctimas expresó su frustración ante la falta de información durante el proceso. “Sabemos que en este país la justicia es muy lenta. Tal vez uno puede entender que se tardó en encontrarlo, pero nosotros fuimos indagados una sola vez, hace ya tiempo”, señaló el hombre en ((La 97)).

La búsqueda de Nievas tomó tiempo, y cuando finalmente fue detenido, negó todas las acusaciones y se rehusó a responder las preguntas del fiscal mayor. Según los registros, Nievas había abandonado la provincia de Tierra del Fuego por vía aérea poco después de que se emitiera la denuncia en su contra.

Durante su breve tiempo en prisión, muchos de los chats entre Nievas y sus víctimas desaparecieron misteriosamente de sus teléfonos. «Yo no lo tengo configurado para que se borren las conversaciones, y no sé cómo pasó», manifestó la mujer, añadiendo que había reportado este incidente al juzgado.

Las víctimas coinciden en que la estafa no solo afectó a individuos aislados, sino a familias enteras. “No somos tres personas, somos un montón de familias”, afirmó una de ellas, conmovida por la magnitud del caso. Ante esta situación, ambos estafados coinciden en su pedido de justicia, aunque son conscientes de que recuperar el dinero es poco probable. «El juez me dijo: ‘el dinero no se va a recuperar’. Nosotros lo podemos llegar a capturar, una condena, pero el dinero no está», recordó una de las víctimas, resignada.

La complejidad del caso también radica en la percepción de que más personas podrían haber estado involucradas. «Creemos que tiene que haber más personas involucradas, si no estamos hablando de un súper genio que puede hacer las cosas solo», afirmó el hombre. Ambos exigen una condena ejemplar para Nievas, especialmente dado su rol como abogado y ex funcionario público.

Mientras tanto, la investigación continúa, pero el futuro para quienes confiaron en Nievas sigue siendo incierto. Las víctimas han sido claras: no buscan solo una condena, sino una respuesta clara sobre dónde fue a parar el dinero que muchos habían ahorrado con tanto esfuerzo.