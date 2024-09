El 1 de octubre se abre el Paso Bellavista-Radman

El Paso internacional argentino chileno Bellavista, en el paraje Radman, será rehabilitado el martes 1 de octubre próximo, luego de la veda invernal.

Así lo anunció el Cónsul chileno en Río Grande, Roberto Ruiz Piracés, quien encabezó el pasado miércoles los actos por el aniversario de la Independencia de su país.

“En el orden bilateral –informó el diplomático- abrimos con la ayuda del Gobierno de la provincia el Paso de Bellavista, que atrae a muchos turistas a Río Grande.

Respecto de la demanda creciente del poco conocido paso fronterizo, informó Ruiz Piracés que “este año, entre los meses de febrero y abril, cruzaron casi 3.500 personas”. “Eso es muy importante para la economía de nuestra isla, tanto del lado argentino como del lado chileno”, celebró el Cónsul.

El Lic. Roberto Ruiz adelantó que “este paso (Bellavista) se entrelaza con la ‘Ruta del Fuego’, un proyecto que comenzamos el año pasado y que consiste en un circuito turístico-cultural binacional que busca generar un vínculo mucho más estrecho entre ambos pueblos en Tierra del Fuego, circuito que está consolidándose, lo que nos alegra mucho”.

“Se trata de un proyecto –amplió- al que han contribuido una serie de instituciones, que le han dado volumen y diversidad, y estoy seguro que va a dar trabajo, va a dar empleo y va a abrir una nueva economía, que es una economía sustentable a esta región”.

Integración real

En ese marco, agregó el funcionario trasandino que “no puedo dejar de señalar que estamos integrándonos. En un par de semanas más viaja una delegación de la Universidad Tecnológica Nacional a Punta Arenas a visitar la planta de hidrógeno verde en la capital magallánica, eso es fruto de una visita que hizo la empresa HIF Energy Chile a Río Grande. Y eso es muy importante porque nos permite ir generando integración en esta parte del mundo en un ámbito que es el hidrógeno verde, que es tremendamente importante acá en Tierra del Fuego. Y eso me alegra mucho porque siento que con eso estamos generando sinergia y estamos generando también una integración hacia adelante, hacia el futuro, lo que nosotros llamamos una integración 2.0”.

El Intendente de Río Grande, Martín Perez, saluda al Cónsul de Chile, Roberto Ruiz Piraces, en ocasión de la celebración por el aniversario de la Independencia de Chile.

El dignatario chileno prosiguió diciendo: “yo agradezco al ingeniero Mario Ferreyra por esta iniciativa de llevar este grupo de alumnos de la UTN fueguina a Punta Arenas y también le quería contar que vamos a hacer -y ahí le voy a pedir la ayuda al señor Intendente (Martín Pérez)- un encuentro de dos escuelas que son muy pequeñitas. Una es la Escuela Provincial N° 11 ‘Pioneros Fueguinos’ de la Estancia Sara, que tiene siete alumnos, y la otra es la Escuela de Pampa Guanaco (Timaukel – Chile), que tiene 10 alumnos. Ambos establecimientos son de educación básica. La idea es juntarlas acá en Río Grande a fines de noviembre donde vamos a hacer una actividad con ellos y ahí me gustaría mucho contar también con la colaboración de todos porque ahí estamos hablando también de integración de futuro y eso es muy bonito, el poder contar con chicos de esta zona”.

Finalmente el Cónsul agradeció a la ciudad “porque nos ha brindado a mi esposa y a mí la tranquilidad, nos ha brindado realmente muchos amigos. Estamos muy contentos acá. Quiero agradecer la paz que hemos vivido en Río Grande, la seguridad. Son cosas que a veces uno cuando las vive no las aprecia, pero realmente es un valor muy grande que tiene esta ciudad. La paz, la seguridad y esa camaradería y ese cariño que hay acá en esta ciudad entre la gente. Es una sociedad muy linda esta”.

“Le quiero agradecer también a los vientos. Yo creo que esta ciudad sin vientos no sería lo que es. Es maravilloso, los vientos me encantan a mí. Son vientos de hidrógeno verde, pero también de poesía y libertad. Gabriela Mistral ha hablado de los vientos de la Patagonia. También quiero agradecerle a la vastedad fueguina, que apreciamos con toda su fuerza desde el Cabo Domingo, adonde solemos subir e intentamos mirar esa vastedad que es maravillosa. Es una cosa que es única, que no la hemos visto en otra parte y a mí me genera mucha paz también. Y estamos muy contentos con eso, a mí me encanta. A los silencios también, me encanta el silencio que hay en esta zona. Y la soledad, la soledad me hace también acordarme y crecer también en Dios. Yo soy cristiano”, se definió Ruiz Piraces.

