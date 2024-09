Desmienten que se haya otorgado una excepción al código de planeamiento urbano en el Concejo

La comisión recibió a representantes del Barrio Ecológico que fueron escuchados por un reclamo respecto a la Reserva Natural Urbana. Freiberger remarcó que en el ámbito que ella preside no hay intención de trabajar lejos del interés vecinal.

Este martes, se realizó un nuevo encuentro de la Comisión de Planeamiento y Obras Públicas del Concejo Deliberante, presidido por la concejala del Bloque Partido Justicialista Daiana Freiberger.

Minutos antes de la convocatoria parlamentaria, vecinos y vecinas del Barrio Ecológico se hicieron presente en el despacho de Freiberger, preocupados ante el aviso de que, a otro vecino de la misma zona, se le otorgaría una excepción al Código de Planeamiento Urbano vigente, 110m2 de la Reserva Natural Urbana Barrio Ecológico.

En este marco se llevó adelante la Comisión N°3, los concejales y concejalas escucharon, en debate de comisión, el reclamo de los vecinos y vecinas, quienes recordaron la importancia de que no se invada un espacio público de la reserva natural.

La presidenta de la Comisión N°3, dejó en claro el trabajo del cuerpo de concejales que integra la Comisión 3. «Los temas se presentan con un tiempo de anticipación para poder estudiarlos y luego se convocan a los vecinos y vecinas», explicó la edil, y agregó que lo que pudo haber alarmado a los residentes de la zona fue “una contestación del Centro de Atención Legal Comunitaria, y se habría creído que se iba a tratar en esta comisión, pero la verdad es que no es así. Trabajamos con todos los antecedentes del caso más si se trata de desafectación de espacios verdes y obras públicas”.

En este marco, Freiberger remarcó que en el ámbito de la comisión que preside no hay intención de trabajar lejos del interés vecinal. «Destierro de cuajo de que se trate algo de espaldas a los vecinos, al menos desde esta Comisión. No es la idea, no es la forma en que nos manejamos, así que desmitifico está situación”, finalizó.