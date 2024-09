Declaró Walter Nieva: Sostuvo no tener el dinero de las personas que lo denunciaron por estafa

En el juicio, señaló que el dinero está distribuido entre los involucrados en la denuncia, dejando reflejado de este modo que no tiene el dinero de los denunciantes.

Este jueves 25 de septiembre inició el juicio al ex oficial de la Policía de la Provincia, y abogado, Walter Nieva, quien fue denunciado por 74 personas, acusándolo de estafarlos.

En el juicio, llevado a cabo en las instalaciones de los Tribunales, Nieva prestó declaración y se defendió de las denuncias, sosteniendo que sólo actuó como intermediario, entre quienes solicitaban préstamos, y colegas suyos quienes contaban con dinero para investir.

Asimismo, indicó que estas operaciones comenzaron en 2020, siendo recién entre marzo y abril del año pasado donde las mismas comenzaron a volverse insostenibles, lo que perjudicó a que pueda cumplir con los pagos. Frente a esta situación, el acusado comenzó a buscar soluciones para remediar esta complicación, las cuales no dieron éxito.

En su declaración comentó que se vio complicado de salud, solicitando una licencia en su cargo como policía, y fue allí donde comenzó a recibir amenazas por las personas que se sintieron estafadas. Los vecinos, al sentirse engañador por el abogado, se apersonaron con armas en su estudio jurídico, con el fin de que les brinde una respuesta convincente.

Nievas asumió la responsabilidad total por los hechos, negando la participación de otros y desvinculando a colegas y familiares que inicialmente fueron investigados. El ex policía afirmó que no hubo inversiones y que carece de fondos, justificando su estilo de vida modesto. Además, señaló que el dinero está distribuido entre los involucrados en la denuncia, dejando reflejado de este modo que no tiene el dinero de los denunciantes.

Por su parte, la defensa solicitó la lectura de testimonios de todos los testigos, mientras que el fiscal pidió escuchar solo a tres, tras lo cual se decidió un cuarto intermedio.

Más noticias: